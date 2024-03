Der Internationale Tennisverband (ITF) ermittelte kürzlich in einer Auslosung die Gruppenphase des Davis Cups, die vom 10. bis 15. September mit den 16 verbliebenen Nationen stattfindet. Dabei kam heraus, dass die deutsche Mannschaft in ihrer Vierergruppe in Zhuhai antreten muss - ohne dass China mitspielt. Die deutschen Gegner in Asien sind die USA, Chile und die Slowakei. Michael Kohlmann, 50, Bundestrainer und seit 2015 Davis-Cup-Teamchef, sieht diese Entwicklung des Nationenwettbewerbs kritisch - ein Gespräch über Probleme im Männertennis.

SZ: Herr Kohlmann, als feststand, dass Ihr Team nach China muss, während die anderen drei Gruppen in Bologna, Valencia und Manchester spielen - dachten Sie an einen Witz?

Michael Kohlmann: (lächelt) Sagen wir so: Es gab vorher schon die Nachricht, dass von den vier Gruppen eine in Zhuhai spielen wird. Da wussten wir: Es könnte eventuell uns treffen. Finnland hatte sich auch als Austragungsort beworben, wurde aber nicht genommen, sodass man folgern muss: Die Finanzen haben den Ausschlag gegeben. Sonst ergibt es ja gar keinen Sinn, dass diese Gruppe in China spielt.

Sie haben keine Informationen, was den Ausschlag gab?

Bekannt ist: China bot schlicht mehr als Finnland. Daher geht es nach Zhuhai. Als Davis-Cup-Kapitän, aber auch als neutrale Person muss ich sagen: Das kann ich nicht verstehen - bei allen finanziellen Beweggründen. Der Davis Cup war auch immer eine Veranstaltung für die Tennisfans der jeweiligen Länder. Und die Kosten sowie der Logistikaufwand steigen erheblich. Direkt vor dem Termin sind die US Open in New York. Was auch hinzukommt: Man hat anscheinend auch wenig Gedanken an Aspekte wie Klimaschutz verschwendet. Alle fliegen jetzt kreuz und quer. Nach der Gruppenphase müssen viele Spitzenspieler gleich nach Berlin, zum Laver Cup - und wieder zurück nach Asien, weil Turniere in Peking und Shanghai stattfinden.

Wer bezahlt denn die Anreise nach Zhuhai?

Die ITF übernimmt die Kosten für die Mannschaft. Aber viele Betreuer sind zu der Zeit in Europa. Eine Anreise von dort nach Finnland hätte ein Zehntel der jetzigen Kosten betragen. Gut, Chile muss immer weit reisen. Aber auch die USA oder Kanada hätten als Austragungsort nach den US Open Sinn ergeben. Zumal die USA in unserer Gruppe sind. Aber es sollte in Asien gespielt werden.

Wie buchen Sie dann jetzt Flüge nach Zhuhai?

Die Betreuer können jetzt schon buchen, aber die Spieler sind ja in New York. Wir müssen bis zum letzten Moment warten, ehe wir die Spieler rüberfliegen können. Wenn Alexander Zverev weit kommt, wird es schon schwer. Der Davis Cup beginnt zwei Tage nach dem Finale in New York.

Wie verhält sich der DTB? Jahr für Jahr wird am Davis Cup herumgedoktert, was zunächst an der Übernahme des Wettbewerbs durch eine Investorengruppe um den Fußballer Gerard Piqué lag. Nach einer Trennung im Streit Anfang 2023, zu der noch eine Millionenklage von Piqués Agentur Kosmos anhängig ist, versucht sich die ITF als Organisator.

Klar ist: Das kann kein Dauermodell sein, wie es jetzt ist. Unser Präsident Dietloff von Arnim sitzt ja auch im ITF Board of Directors, er wird das Thema sicherlich ansprechen.

Wie soll aus Ihrer Sicht das Davis-Cup-Format aussehen?

Wir waren immer Befürworter von Heim- und Auswärtsspielen, wie es früher war. Wir hatten tolle Spiele in Deutschland, aber auch im Ausland, selbst wenn wir nicht so unterstützt wurden. Ich denke da nur an die Matches in der Stierkampfarena in Valencia. Zurzeit wabern viele Gerüchte durch die Gegend, aber bei den Australian Open war zu hören, dass ab nächstem Jahr wieder ein Format kommen könnte, das sich mehr an dem früheren orientiert. Also mit Heim- und Auswärtspartien. Das wäre absolut begrüßenswert.

Ihr Team hat ja eine Whatsapp-Gruppe: Wie war die Resonanz Ihrer deutschen Spieler auf den Spielort Zhuhai?

Die Auslosung wurde live übertragen, alle haben sie tatsächlich mit Spannung verfolgt und mitgefiebert. Es war letztlich keiner begeistert, aber das Gefühl, das alle sofort vermittelten: Jeder will dabei sein.

Von Eifersüchteleien, Lustlosigkeit oder Streit, wie es bei früheren Spielergenerationen schon mal vorkam, ist seit Ihrer Amtsführung nichts mehr zu spüren - oder täuscht dieser Eindruck?

Auf keinen Fall. Unsere Gruppe - ich zähle ungefähr zehn Spieler dazu - versteht sich gut. Jeder schätzt den anderen. Jeder will spielen, aber unterstützt die anderen, wenn er nicht spielt. Mir war das immer wichtig, diese Art des Zusammenhalts zu pflegen. Es ist ein Mannschafts- und kein Einzelevent.

Siegreich in Miami: Alexander Zverev steht beim Masters-Turnier in Florida nach einem 6:1, 6:4-Erfolg gegen den Russen Karen Chatschanow im Viertelfinale und trifft nun auf den ungesetzten Ungarn Fabian Marozsan.

In dieser Saison sind alle Spieler bislang fit. Trauen Sie dem DTB-Team auch mal den Davis-Cup-Sieg zu? Der letzte Triumph war 1993.

Wir haben mit Zverev einen Top-Ten-Spieler, Jan-Lennard Struff ist in seinen besten Jahren. Dazu haben wir mit Kevin Krawietz und Tim Pütz ein Doppel, das von den letzten 18 Partien 17 gewonnen hat. Mit diesen Voraussetzungen muss es unser Ziel sein, Richtung Pokal mal zu schielen. Natürlich muss für jeden Erfolg viel zusammenkommen. In Zhuhai wollen wir uns für die Endrunde in Malaga qualifizieren, die besten zwei Teams der Gruppe sind ja dabei. Das ist das erste Ziel.

Was eint Ihre Spieler, die doch unterschiedliche Charaktere sind?

Ich glaube, dass sich jeder gut einschätzen kann. Dass keiner meint, er ist etwas Besseres. In der Gruppe ist schon klar: Sascha (Zverev, Anm. d. Red.) ist der Top-Mann. Jeder akzeptiert seine Rolle. Aber auch Sascha ist ein Teamplayer, wenn er bei uns ist. Jeder im Team hat seinen Platz und bringt sich ein. Das bezieht sich auch aufs Betreuerteam, das zusammengewachsen ist; dazu zählen Carlo Thränhardt, der sich um die Fitness kümmert, Klaus Eberhardt, unser Teammanager, Dirk Dier als Trainer, Tim Kinateder als Teamarzt, unsere beiden Physiotherapeuten Bastian Arnold und Matthias Breunig, Besaiter Gunter Strähle und Pressesprecher Benjamin Reister. Das ist jetzt teilweise unser zehntes Jahr miteinander. Wir stehen so geschlossen da, dass sich die Spieler bei uns geborgen fühlen. Es läuft auch nicht immer alles rund, aber es kommt nie etwas raus. Das war mein Anliegen, dass wir das so hinkriegen. Wir müssen als Betreuerteam das vorleben, was wir von Spielern verlangen.

Sie sind fest angestellter Bundestrainer, bislang wurde Ihre Aufgabe als Davis-Cup-Teamchef aber stets jährlich verlängert. Sie haben das Team in gute Bahnen gelenkt - würden Sie da nicht mal eine längere Vertragslaufzeit wünschen, auch als Zeichen der Wertschätzung?

Für mich war das immer eine Ehre, das Davis-Cup-Team zu führen, aber generell habe ich mir nie Gedanken dazu gemacht, dass ich eine längerfristige Zusage bräuchte. Mir macht die Aufgabe einfach Spaß.

Könnten Sie sich vorstellen, auch als Privatcoach für einen Profi auf der ATP-Tour zu arbeiten?

Aktuell ist das kein Thema für mich. Dafür mache ich meinen aktuellen Job zu gerne. Generell vorstellen kann ich mir das auf lange Sicht schon. Ich habe das auch mit meiner Familie schon mal ganz allgemein besprochen. Ich habe das Gefühl in mir, dass ich dieses Kapitel irgendwann in der Zukunft mal angehen will. Aber es muss definitiv mit dem Spieler passen. Das Wichtigste beim Verhältnis Spieler-Trainer ist das Vertrauen zueinander. Darauf baut alles auf.

Derzeit sind fünf deutsche Männerprofis unter den Top 60 der Welt, das liest sich gut. Aber zwischen Rang 100 und 300 sind nur zwei derzeit vertreten. Muss man sich ums deutsche Männertennis Sorgen machen?

In der Spitze haben wir gute Spieler in jeder Region vertreten. Dahinter haben wir aber ein Loch. Das ist nicht optimal. Da fehlt uns die Breite. Einige Jungs haben sich nicht ganz so entwickelt, wie wir und auch sie sich das erhofft haben. Das tut uns aktuell weh. Aber was positiv ist: Unsere, ich sag' mal, nicht mehr ganz jungen Talente bleiben immer noch dran. Und die Tour hat gezeigt, dass ein Durchbruch auch später gelingen kann. Beim Nachwuchs ab den Jahrgängen 2006 und jünger stehen wir ohnehin gut da. Das lässt sich etwa bei den Junioren-Grand-Slams ablesen. Früher nahm vielleicht mal ein deutscher Spieler teil. Bei den Australian Open im Januar standen fünf im Hauptfeld. Nur die Amerikaner und Australier hatten mehr. Je größer schon auf der Ebene die Breite ist, desto mehr kommen nach oben durch.

Während Sie sich für die nationalen Belange einsetzen, ist die weite Tenniswelt dabei, sich grundlegend zu verändern. Wie beurteilen Sie die neue, ins Tennis drängende finanzielle Supermacht Saudi-Arabien? Zuletzt hieß es, das Königreich wolle zwei Milliarden Dollar auffahren, wenn sich ATP-Tour und WTA- Tour (Frauen) vereinigen. Auch ein Turnier der Masters-Serie will Saudi-Arabien ausrichten.

Ich sehe diese Entwicklung kritisch. Man sieht doch am Beispiel Golf und der saudischen LIV Tour anschaulich, was mit einer Sportart passiert, die zu stark mit Geld geflutet wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass das ganze Geld Tennis zerstört. Durchlässigkeit nach oben ist ein Wesensmerkmal des Sports. Talente sehen: Da geht was, ich kann es auf die großen Touren schaffen. Wenn es aber, wie im Golf, Verhandlungssache wird, wer wo spielt, beraubt sich der Sport seiner Wertigkeit. Sport muss durchlässig bleiben für die Sportler. Ich finde im Übrigen, dass Tennis ganz gut dasteht und ein gutes Ansehen hat. Zwar sind ATP- und WTA-Tour organisatorisch eigenständig, aber irgendwie arbeitet man ja doch längst zusammen.

Saudi-Arabien steht immer wieder für seinen Umgang mit Menschenrechten sowie Sportswashing in der Kritik. Finden diese Themen in der Tennisblase noch Beachtung?

Das beschäftigt schon die Leute, kann ich sagen. Mein Gefühl ist, aber ich bin da kein Politikexperte, dass Saudi-Arabien schon bestrebt ist, sich zu öffnen. Ich habe einiges über das Land gelesen, und natürlich können wir vieles in keiner Weise nachvollziehen, wenn etwa Menschen gefoltert und hingerichtet werden. Das hat absolut nichts damit zu tun, wie wir uns unser Leben vorstellen. Aber man kann auch wahrnehmen, dass sich das Land wandelt, und zwar in eine Richtung, die unseren westlichen Ansprüchen an Menschenrechte eher entspricht. Vielleicht kann der Sport auch einen kleinen Teil dazu beitragen. Es scheint auf jeden Fall ein Prozess der Öffnung in Gang geraten zu sein.

Am Ende, das lehrt der globale Sport, wird sich wohl das Geld behaupten, oder?

Ja, leider. Es geht inzwischen - wie sich ja auch im Fußball zeigt - um Geldsummen, da fehlt mir jede Vorstellungskraft.