Tote und Verletzte bei massiven russischen Luftangriffen. Die russische Armee feuert mehr als 150 Raketen und Drohnen auf Ziele in der Ukraine ab. Deren Flugabwehr schafft es nicht, alle abzufangen. Schäden gibt es in den Städten Dnipro, Charkiw, Saporischschja, Odessa und der Hauptstadt Kiew. Nach ukrainischen Angaben gibt es Dutzende Tote. Mehr als 100 Menschen werden verletzt. Zum Artikel

MEINUNG Putin kennt keine Skrupel im Umgang mit seinem angeblichen Brudervolk (SZ Plus)

Liveblog Russische Rakete für kurze Zeit im polnischen Luftraum

Die militärischen Fähigkeiten Russlands sollten nicht unterschätzt werden. General Christian Freuding sieht enorme Verluste der Russen. Allerdings warnt er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor einer massiven Aufrüstung Moskaus, mit Konsequenzen auch für Deutschland. Zum Interview (SZ Plus)

Wie die Ukraine das Schwarze Meer dominiert. Zu Beginn des Angriffskriegs hatten die Ukrainer die russische Schwarzmeerflotte mit Erfolg an Landungsoperationen gehindert. Jetzt zwingen sie den übermächtigen Feind sogar, seine Kriegsschiffe weit an die eigenen Küsten zurückzuziehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Hochwasser - Niedersachsen bekommt Hilfe von der Bundeswehr. In den Hochwassergebieten bleibt die Lage bedrohlich. Nicht überall halten die Deiche. Im Landkreis Celle verlassen in der Nacht etwa 120 Menschen ihre Häuser und Wohnungen. Der Deutsche Wetterdienst sagt weitere Regenfälle voraus. Zum Artikel

Einsatzberichte vom Deich, aus dem Keller - und aus einem überfluteten Safari-Park in Niedersachsen (SZ Plus)

EXKLUSIV Joschka Fischer wartet noch auf Geld aus Benkos ImperiumDie Beraterfirma des einstigen grünen Vizekanzlers und Außenministers steht auf den Gläubigerlisten des österreichischen Konzerns. Fischers Firma hatte sich vor Jahren für ein umstrittenes Großprojekt in Berlin eingesetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Heil will Sanktionen beim Bürgergeld verschärfen - Zustimmung aus CDU und FDP. Wer sich immer wieder weigert, einen Job anzunehmen, soll künftig für bis zu zwei Monate kein Bürgergeld bekommen. Im Kabinett ist der Plan noch nicht endgültig abgestimmt. Zum Artikel

Raumfahrt: "Wir sind es unseren Nachfahren schuldig, den Mond zu erforschen".Astronaut Alexander Gerst und Esa-Chef Josef Aschbacher erklären, wie Europa im All mit Elon Musk mithalten will, was die Menschen wieder zum Mond treibt und welcher Europäer mitfliegen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig war