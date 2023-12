Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind Dutzende Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Präsident Wolodimir Selenskij zufolge setzte Russland "alles ein, was es in seinem Arsenal hat": Kinschal -Überschallraketen, S-300 -Raketen, Drohnen, von Tupolew- 95MS -Langstreckenbombern abgefeuerte Marschflugkörper vom Typ X-101 und X-505 .

Selenskij sprach von 114 Raketen und Drohnen, die Luftwaffe präzisierte, es seien 158 Raketen und Drohnen abgefeuert und 114 davon abgefangen worden. Laut Angaben ukrainischer Behörden vom Freitagnachmittag sind 26 Menschen getötet worden und 137 wurden verletzt. Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk zufolge waren es die massivsten Luftangriffe seit Beginn der Invasion am 24. Februar 2022.

Von Charkiw im Osten bis Lwiw im Westen wurden Angriffe gemeldet

Es begann kurz vor Mitternacht mit Drohnenangriffen auf die Hafenstadt Odessa. Dort starb eine Frau. In der Nacht warnte die ukrainische Luftwaffe vor anfliegenden Drohnen auf etliche Regionen und teilte zudem mit, vom Militärflugplatz Olenja in der russischen Region Murmansk seien neun Tu-95-Langstreckenbomber gestartet.

Von Charkiw im Osten über Kiew bis nach Lwiw im Westen der Ukraine meldeten Bürgermeister und Militärgouverneure in der Nacht Angriffe und Explosionen. In Charkiw meldete Bürgermeister Ihor Terechow zunächst acht Treffer, darunter mit S-300-Raketen und X-22-Marschflugkörpern. Dem Militärgouverneur zufolge schlugen Bomben an mindestens 20 Stellen ein, darunter Warenhäuser und eine medizinische Einrichtung. Ein 35 Jahre alter Mann wurde getötet. In Dnipro kamen Militärgouverneur Serhij Lysak zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben, als auch ein Einkaufszentrum und eine Wöchnerinnenstation getroffen wurden.

Auch Kiew wurde massiv angegriffen. Zwar schoss die Luftverteidigung Militärgouverneur Serhij Popoko zufolge mehr als 30 Raketen und Drohnen ab. Gleichwohl wurden Wohnhäuser, Warenlager, ein noch im Bau befindliches Bürohaus und eine Metrostation schwer beschädigt. In einem Warenlager im Stadtteil Posilskij ergriff ein Feuer 3000 Quadratmeter; es gab etliche Verletzte. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge starb mindestens ein Kiewer unter den Trümmern einer durch Raketentrümmer beschädigten Lagerhalle im Stadtteil Schewtschenkiw. Auch westliche Regionen und Städte meldeten Explosionen. In Lwiw wurde Bürgermeister und Militärgouverneur zufolge ein kritisches Infrastrukturobjekt ebenso getroffen wie drei Schulen und ein Kindergarten.

Die Flugabwehr habe schon "eine sehr große Zahl an Raketen verbraucht"

Die Angriffe kommen nicht überraschend. Schon im Herbst warnte Kiew, Russland habe Hunderte Raketen und Marschflugkörper sowie Drohnen aufgespart, um die Ukraine im Winter mit massiven Wellen gleichzeitig eintreffender Raketen, Marschflugkörper, Gleitbomben und Drohnen anzugreifen und so die Luftabwehr zu überwältigen. "Wir werden neue Versuche sehen, das Stromnetz und die Energieinfrastruktur der Ukraine zu treffen, um zu versuchen, die Ukraine im Dunkeln und Kalten zu lassen", sagte auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 29. November.

Schon in der Nacht zum Mittwoch wurde die Ukraine Präsident Selenskij zufolge mit 46 Drohnen angegriffen. Im an der Front liegenden Cherson wurde ein Polizist getötet, und gut zwei Drittel der Stadt waren Selenskij zufolge ohne Strom. Selenskij dankte am Donnerstag den USA für eine neue Militärlieferung, die 54. seit Beginn des russischen Überfalls. Washington liefere unter anderem weiteren Raketen für die Luftabwehr und das Artilleriesystem Himars sowie Artilleriegranaten vom Kaliber 155 und 105 Millimeter. "Alles, was wir brauchen. Alles, was spürbar hilft."

So sind der Ukraine auch von Deutschland zur Verfügung gestellte Patriot-Luftverteidigungssysteme aus US-Produktion hocheffektiv. Dasselbe gilt für das US-System Nasams oder das von der deutschen Firma Diehl entwickelte Iris-T-Flugabwehrsystem. Dieses arbeite "perfekt und liefere ein 100-Prozent-Resultat: Eine Rakete trifft ein Ziel", wie der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, in einem Interview mit dem ukrainischen Dienst Nowynarnia sagte.

Allerdings verfügt die Ukraine nur über wenige dieser Systeme und hat Ihnat zufolge schon "eine sehr große Zahl an Raketen verbraucht". Zudem setzt Russland laut dem Luftwaffensprecher auch - wie in der Nacht zum Freitag - mit vierfacher Überschallgeschwindigkeit fliegende X-22-Marschflugraketen ein: Von mehr als 300 dieser seit Invasionsbeginn auf sein Land abgeschossenen Raketen habe die Ukraine nicht eine abschießen können, so Ihnat am Freitag.

Das Rückgrat der ukrainischen Luftverteidigung vor allem gegen Drohnen sind auch Ihnat zufolge die mittlerweile 61 allein von Deutschland an Kiew gelieferten Gepard-Flugabwehrpanzer. Deutschland übergab der Ukraine in der Woche vor Weihnachten weitere gut 30 000 Schuss für die Geparden. Zudem sollen die USA Jordanien weitere 60 Geparden abgekauft haben, die Jordanien zuvor in den Niederlanden gekauft hatte. Ende November waren diese zusätzlichen Flakpanzer allerdings Ihnat zufolge noch nicht in der Ukraine eingetroffen.