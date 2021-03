SZ am Morgen

Bedauern über das, was am 6. Januar im Kapitol geschah? Reue? Kein Wort dazu von Trump.

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Trump hält erste Rede nach Präsidentschaft. Darin kritisiert er mit scharfen Worten die Politik seines Nachfolgers Biden. Trump ergeht sich in minutenlangen Falschbehauptungen über seine Wahlniederlage, die er immer noch auf Betrug zurückführt. Und er bekräftigte seinen Anspruch, die Republikanische Partei weiterhin anzuführen. Zum Text von Alan Cassidy

"Nomadland" siegt bei Globes - Helena Zengel geht leer aus. "The Crown" und "Nomadland" erhalten gleich mehrere Auszeichnungen. Ein Globe wird posthum verliehen. Von Standorten in aller Welt werden die Nominierten zugeschaltet. Die Verleihung in Bildern

US-Regierung verurteilt Festnahmen und Anklagen in Hongkong. Von 55 prodemokratischen Oppositionellen, die im Januar festgenommen worden waren, wurden 47 am Sonntag angeklagt. Unter ihnen ist auch Joshua Wong. Ihnen wird vorgeworfen gegen das nationale Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben. US-Außenminister Blinken fordert die sofortige Freilassung. Zur Meldung

Orbán droht mit Austritt der Fidesz-Gruppe aus EVP-Fraktion. Damit übernimmt Ungarns Ministerpräsident einmal mehr das Heft des Handelns und zwingt die EVP zu einer Entscheidung, die sonst womöglich weiter hinausgeschoben worden wäre. Jetzt muss die EVP endlich Farbe bekennen. Kommentar von Cathrin Kahlweit

Freiburg erwischt Leverkusen eiskalt. Das Team von Peter Bosz ist in der ersten Halbzeit hoch überlegen, doch dann drehen die Freiburger auf - und gehen mit einem 2:1 als Sieger vom Platz. Damit vergrößert sich der Abstand der Leverkusener auf einen Champions-League-Platz auf fünf Punkte. Zum Spielbericht

Die News zum Coronavirus

Mehrheit der Deutschen für Lockerung des Lockdowns. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sind 43 Prozent der Befragten für eine Lockerung des Lockdowns. 26 Prozent der Befragten wollen die geltenden Einschränkungen beibehalten. Am dringendsten ist der Wunsch uneingeschränkt einkaufen gehen zu können. Weitere Meldungen aus Deutschland

Inzidenz in Bayern steigt - heute öffnen Baumärkte und Gartencenter. Mit 65,9 ist die Sieben-Tage-Inzidenz so hoch wie seit drei Wochen nicht mehr. Im Freistaat gibt es weitere Lockerungen, Ministerpräsident Söder warnt: "Wir dürfen mit Deutschland keine Experimente machen." Zum Bayern-Blog

So schneiden FFP2-Masken im Test ab. Selbst Masken mit hoher Filterwirkung schützen nur dann vor Coronaviren, wenn sie dicht am Gesicht sitzen. Das tun viele leider nicht, wie eine Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt. Zum Text von Felix Hütten

Bester Dinge

Ein besonderer Härtefall. Kanada rätselt über Butter, die sich einfach nicht verstreichen lassen will. Bisher beschränkte die Aufregung sich auf Privathaushalte. Neuerdings jedoch zieht in Kanada der Hashtag #buttergate in den sozialen Netzwerken große Kreise. Mehr dazu