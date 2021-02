Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Grundschulen und Kitas öffnen in elf Ländern. In den 16 Bundesländern gibt es 16 Regelungen: Mal Präsenz-, mal Wechselunterricht. Mal Maskenpflicht, mal keine. Mal Lockerungen bei einem Inzidenzwert unter 100, mal erst bei einem unter 50. Und zwei Länder gehen bei den Schulöffnungen ihren ganz eigenen Weg. Ein Überblick von Anna Günther und Paul Munzinger (SZ Plus

RKI registriert 4369 Neuinfektionen und 62 neue Todesfälle. Die Zahlen sinken im Vergleich zur Vorwoche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt aber leicht an. Berlins Amtsärzte fordern einem Bericht zufolge, Lockerungen nicht pauschal von Inzidenzwerten abhängig zu machen. Es sei "nicht zielführend, Eindämmungsmaßnahmen an Inzidenzen von 20/35/50" zu koppeln. Meldungen aus Deutschland im Überblic

Eintrittskarte ins normale Leben. In Israel dürfen die Menschen wieder in Schwimmbäder, Hotels und zu Kulturveranstaltungen - vorausgesetzt, sie sind geimpft oder bereits immun. Der Impfpass soll auch Anreiz für Impfskeptiker sein. Wie gut das funktioniert, lesen Sie mit SZ Plus.

Außerdem wichtig:

Was wichtig ist

Zweifel an Rechtmäßigkeit des Staatskredits für Galeria Karstadt Kaufhof. Der Kredit in Höhe von 460 Millionen Euro wirft die Frage auf, wie lax oder streng der Bund Steuergeld verteilen sollte. Die Hilfe für den Konzern scheint sich die Regierung passend gemacht zu haben. Offenbar hat sie dabei das EU-Beihilferecht großzügig ausgelegt. Von Michael Kläsgen

US-Flugaufsichtsbehörde prüft Triebwerke von Boeing 777. Zuvor waren Trümmerteile einer Maschine über Denver herabgeregnet. Die Prüfung wird dem Leiter der Aufsichtsbehörde zufolge "wahrscheinlich bedeuten, dass einige Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden". Die Fluggesellschaft United Airlines kündigt an, ihre 24 betroffenen Maschinen freiwillig vorläufig aus dem Betrieb zu nehmen. Japans Behörden ordnen vorsorglich sogar ein Flugverbot an. Zur Meldung

Proteste in Myanmar weiten sich aus. Große Teile des Landes gehen zu Wochenbeginn in einen Generalstreik. Die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. Am Wochenende kamen bei Protesten gegen den Militärputsch Berichten zufolge mindestens zwei Demonstranten ums Leben. Mehr dazu

Gedenkort für Opfer von Hanau in Köln zerstört. Die örtlichen Jusos hatten mit Bildern im öffentlichen Raum an die Getöteten des Anschlags erinnert. Unbekannte hätten Folien mit Namen und Bildern der Opfer abgerissen und in eine Böschung am Rhein geworfen. Bei den Ermittlungen soll der Staatsschutz hinzugezogen werden. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Johnson will Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown vorstellen. Maßnahmen wie Schulschließungen sowie weitreichende Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sollen "vorsichtig, aber irreversibel" aufgehoben werden, hatte der britische Premier angekündigt. Geplant ist, dass vom 8. März an die ersten Schülerinnen und Schüler in England wieder vor Ort unterrichtet werden. Danach könnten Outdoor-Aktivitäten erlaubt werden, bevor Einzelhandel und später die Gastronomie öffnen. Weltweite Meldungen im Überblick

EU berät über neue Sanktionen gegen Russland und Myanmar. Die Außenminister der EU-Staaten sprechen über die jüngsten Entwicklungen im Fall Nawalny und die Lage nach dem Militärputsch in Myanmar. Nach Angaben von Diplomaten wird erwartet, dass bei dem Treffen neue Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland dürften auf einen neuen Tiefpunkt sinken, schreiben Silke Bigalke und Matthias Kolb.

Zwischenbericht zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln. Fünf Monate nach Beginn der Untersuchung von zwei Sonderermittlern wird ein Zwischenbericht veröffentlicht. Er soll im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses vorgestellt werden. Der Abschlussbericht soll im April fertig sein.

Kremlchef Putin trifft belarussischen Machthaber Lukaschenko. Die Präsidenten planen Gespräche in der Stadt Sotschi am Schwarzen Meer. Russland ist ein enger Verbündeter des Nachbarlandes Belarus. Dort kommt es seit der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl im August zu Protesten. Oppositionsführerin Tichanowskaja gesteht in einem Interview ihre vorläufige Niederlage ein.

Frühstücksflocke

Das wohl teuerste Gif der Welt. Die Nyan-Cat ist in der Welt des Internets schon ein richtiger Oldie: 2011 ging die Acht-Bit-Katze mit dem Regenbogen-Schweif und dem Erdbeer-Pop-Tart-Körper als Youtube-Video online. Innerhalb kürzester Zeit verfielen die Menschen der "Miau-Katze", sie wurde schnell zu einem vielgeteilten Gif. Es folgten mehrere Jahre, in denen man dem bunten Tier quasi nicht entkommen konnte. Aber am Freitag erreichte die Nyan-Cat endlich Welten, in denen kein Gif zuvor gewesen ist. Denn an diesem Tag wurde das Nyan-Cat-Gif von seinem Macher Chris Torres (alias PRguitarman) versteigert: und zwar für den illustren Preis von etwa 490 000 Euro.