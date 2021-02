Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will den Lockdown schrittweise lockern. An diesem Montag soll das Parlament zustimmen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will am heutigen Montag einen Plan für das Ende des wochenlangen Corona-Lockdowns in England vorstellen. Johnson hat einen "vorsichtigen, aber unwiderrufbaren" Ausstieg angekündigt. Bereits bekannt ist, dass Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen vom 8. März an wieder Besuche eines ausgewählten Verwandten oder Freundes empfangen dürfen.

Erwartet wird, dass zum selben Termin die Schulen öffnen sollen. Zudem könnten zunächst Treffen zweier Haushalte im Freien sowie Outdoor-Aktivitäten wie Golf oder Tennis möglich sein. "Unsere Priorität ist es immer gewesen, Kinder zurück in die Schule zu bringen, da dies entscheidend für ihre Bildung und ihre mentale und körperliche Gesundheit ist", sagte Johnson einer Mitteilung zufolge. "Wir werden außerdem Wege schaffen, in denen Menschen sich sicher mit ihren Lieben treffen können."

Für Einzelhandel und Gastronomie dürfte es noch länger dauern, bis sie wieder öffenen dürfen. Alle weiteren Lockerungsschritte sollen abhängig sein vom erfolgreichen weiteren Fortschritt der Impfungen, einer überschaubaren Infektionslage sowie davon, dass sich gefährliche Corona-Varianten nicht weiter ausbreiten.

Da Gesundheit Aufgabe der Regionalregierungen ist, kann Johnson nur für den größten Landesteil England entscheiden. Schottland, Wales und Nordirland legen ihre Corona-Maßnahmen eigenständig fest.

In England gilt seit dem 5. Januar der bereits dritte Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Großbritannien ist eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder Europas. Die Regierung setzt auf Massenimpfungen. Bisher haben landesweit mehr als 17 Millionen Einwohner eine erste Dosis erhalten - jeder dritte Erwachsene.

Die Infektionslage hat sich in Großbritannien in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, bleibt aber auf recht hohem Niveau. Am Sonntag wurden 9834 neue Fälle gemeldet. Die Kurve der Neuinfektionen sinkt seit Anfang Januar recht kontinuierlich. Zuletzt zählte das Land in den vergangenen sieben Tagen 124 neue Fälle pro 100 000 Einwohner. In Deutschland lag diese Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag knapp über 60.

Der Statistiker David Spiegelhalter von der Universität Cambridge, der auch zum wissenschaftlichen Beratergremium der Regierung gehört, betonte, es sei wichtig, zwischen Lockerungsschritten ausreichend Zeit vergehen zu lassen, um die Auswirkungen auf die Infektionslage erkennen zu können. "Die Dinge können sich ändern und wir haben gesehen, dass sie sich sehr schnell ändern können, und das ist sehr beunruhigend", sagte Spiegelhalter dem "Times Radio".

Am Montag sollte das Kabinett die Lockerungen final beschließen, bevor Johnson dem Parlament sowie der Öffentlichkeit seinen Plan im späteren Verlauf des Tages darlegen will.

Biontech-Impfstoff soll Infektionen verhindern

Neue Daten aus Israel legen nahe, dass der Impfstoff von Biontech und seinem Partner Pfizer auch unter realen Bedingungen sehr zuverlässig wirkt. Wissenschaftler des US-Unternehmens und des israelischen Gesundheitsministeriums hatten die Daten von etwa 1,7 Millionen Geimpften ausgewertet. Darin zeigte sich, dass das Vakzin vollständig Geimpfte zu 93 besser als Ungeimpfte vor Covid-Erkrankungen, Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bewahrt. Die Arbeit ist bislang weder fachlich begutachtet noch veröffentlicht. Das israelische Internetportals "ynet" hatte zuerst darüber berichtet.

Das Manuskript, dass der SZ vorliegt, deutet zugleich darauf hin, dass der Impfstoff zu 90 Prozent Infektionen - darunter auch asymptomatische Ansteckungen - verhindert. Allerdings wurde nicht systematisch nach symptomlosen Infektionen gesucht. Es könnte auch unentdeckte Infektionen gegeben haben, so dass Wirksamkeit überschätzt wäre. Die Studienautoren räumen ein, dass ihre Arbeit nicht dazu ausgelegt ist, den Schutz des Vakzins vor Ansteckungen sicher einzuschätzen.

Bislang gibt es lediglich verlässliche Daten darüber, wie gut die verfügbaren Impfstoffe Erkrankungen verhindern, aber nicht, wie viele der Geimpften sich trotzdem noch anstecken und dann womöglich das Virus an andere weitergeben können. Ein Impfstoff, der auch Infektionen unterbindet, wäre im Kampf gegen die Pandemie sehr hilfreich. Er könnte bei ausreichenden Impfraten theoretisch die Zirkulation des Virus ausbremsen und damit die Bildung neuer Mutanten verzögern. In der Bevölkerung könnte eine umfassendere Immunität erreicht werden, durch die auch Ungeimpfte mitgeschützt wären.

Israel, das eine Bevölkerung von rund 9,3 Millionen Menschen hat, fährt eines der ehrgeizigsten Impfprogramme der Welt. Regierungschef Benjamin Netanjahu erwartet, dass in zwei Wochen 95 Prozent der Bürger ab dem Alter von 50 Jahren geimpft sein werden.

Vor diesem Hintergrund hat Israel am Sonntag Erleichterungen für Bürger eingeführt, die gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Erkrankung genesen sind. Mit einem Grünen Pass dürfen sie unter anderem Fitness-Studios, Hotels, Theater oder Sportereignisse besuchen. Gesundheitsminister Juli Edelstein schrieb bei Twitter, mehr als 3,2 Millionen Israelis könnten ab sofort diese Vorteile genießen. Ziel ist es, die Wirtschaft im Land wieder anzukurbeln. "Der Grüne Pass öffnet das Land schrittweise wieder", sagte Netanjahu.

Irland will Gastronomie erst im Hochsommer wieder öffnen

Irland will angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen das Gastgewerbe nicht vor dem Hochsommer öffnen. Das sagt der Ministerpräsident des Landes, Micheal Martin, dem Sender RTE. Bars, Restaurants, Cafes und Hotels in Irland waren in den vergangenen zwölf Monaten die meiste Zeit geschlosen. Die Regierung will bei der Öffnung vorsichtig vorgehen, da etwa 90 Prozent der Neuinfektionen die britische Coronavirus-Mutation darstellten.

Russland gibt dritten Corona-Impfstoff frei

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Russland einen dritten Impfstoff freigegeben. Die ersten 120 000 Dosen des Vakzins Covivac sollten bereits im März ausgeliefert werden, sagte Ministerpräsident Michail Mischustin am Samstag in Moskau. Der Wirkstoff wurde am Tschumakow-Forschungszentrum für immunobiologische Präparate der Russischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Bis Jahresende sollen 20 Millionen Dosen produziert werden, die Wirksamkeit liegt nach Angaben der Forscher bei 90 Prozent. Das basiert aber bisher nur auf Zwischenergebnissen, umfangreiche klinische Studien zur Wirksamkeit liegen noch nicht vor.

Russland hatte Mitte August mit Sputnik V den weltweit ersten Corona-Impfstoff für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben - obwohl zu diesem Zeitpunkt noch wichtige Tests fehlten. Der Wirkstoff ist mittlerweile in rund 30 Ländern registriert. In der Europäischen Union ist er noch nicht zugelassen.

In Russland haben erst gut 2,2 Millionen Menschen mindestens eine von zwei notwendigen Injektionen bekommen. Das entspricht etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung. Daran hatte es vielfach Kritik gegeben. "Wir erhöhen ständig das Tempo der Impfstoffproduktion", sagte Mischustin. Es seien bereits mehr als zehn Millionen Dosen von Sputnik V hergestellt worden. Zudem lägen 80 000 Dosen des zweiten russischen Impfstoffes Epivac Corona vor, der ab März zum Einsatz kommen soll.

Brasilianische Corona-Variante in Schweden nachgewiesen

Vier Menschen in Schweden sind positiv auf die als ansteckender geltende Coronavariante aus Brasilien getestet worden. Damit ist die Variante erstmals in dem Land festgestellt worden, teilte der Regionalrat von Gävleborg am Samstag mit. Den Betroffenen gehe es gut, sie benötigten keine medizinische Versorgung. Keiner von ihnen hatte sich demnach zuvor in Brasilien aufgehalten. Die Behörden versuchten nun, ihre Kontakte zu ermitteln. Zuvor waren bereits die Varianten aus Großbritannien und Südafrika im Land nachgewiesen worden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation hat sich die zunächst in Brasilien entdeckte Variante bereits auf mehr als 20 Länder ausgebreitet.

Argentiniens Gesundheitsminister nach Impf-Skandal gefeuert

Nach einem Skandal über Vorzugsbehandlung politischer Verbündeter bei Corona-Impfungen hat Argentiniens Präsident Alberto Fernández seinen Gesundheitsminister Ginés González García entlassen.

Ausgelöst wurde der Skandal von dem regierungsnahen Journalisten Horacio Verbitsky, der in einer Radiosendung erzählte, er sei nach einem Telefonat mit González García ins Gesundheitsministerium bestellt worden, um sich impfen zu lassen. Aufgrund seines Alters, Berufs und persönlichen Risikos wäre er allerdings noch gar nicht an der Reihe gewesen. Insgesamt soll der Ex-Minister 3000 Impfdosen zur persönlichen Verfügung reserviert haben. Auch der mächtige Gewerkschaftsboss Hugo Moyano mit besten Verbindungen in Regierungskreise und die Halbwelt soll gemeinsam mit seiner Frau und seinem 20-jährigen Sohn geimpft worden sein.

In Argentinien wird vor allem mit dem russischen Vakzin Sputnik V geimpft, zuletzt trafen auch erste Dosen des Pharmakonzerns Astrazeneca ein. Bislang sind von den knapp 45 Millionen Argentiniern gerade einmal 390 000 geimpft worden. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in dem südamerikanischen Land gut zwei Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 51 000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Weltbank will Impfstoff-Versorgung für arme Länder rasch absichern

Die Weltbank will bis Ende März 1,6 Milliarden Dollar für die Finanzierung von Impfstoffen in zwölf ärmeren Ländern wie Bangladesch, Tunesien und Äthiopien bewilligen. Das teilt Weltbank Präsident David Malpass der Nachrichtenagentur Reuters mit. Laut Malpass sollen danach noch 30 weitere Länder folgen. Die Weltbankgruppe unterstützt mit 12 Milliarden Dollar arme Länder beim Kauf und der Verteilung von Impfstoffen, Tests und Behandlungen.

Tschechisches Hilfegesuch an Deutschland rückt näher

Ein tschechisches Hilfegesuch an Deutschland rückt näher. Petr Kulhanek, der Präsident der Region Karlsbad, hat in den deutschen Nachbarkreisen in Bayern und Sachsen die Bettenkapazitäten abgefragt. Man wolle für den Fall vorbereitet sein, dass es nicht mehr genug Betten in Tschechien gebe, um alle Covid-19-Intensivpatienten versorgen zu können.

Regierungschef Andrej Babiš widersetzte sich anfangs einem Hilfegesuch, hat nun den Vorbereitungen aber zugestimmt. Auch der stellvertretende Gesundheitsminister Vladimir Cerny hatte noch vor wenigen Tagen bekräftigt, dass die Nachbarländer erst um Hilfe ersucht werden, wenn 90 Prozent der Kapazitäten in den Krankenhäusern ausgeschöpft seien. Inzwischen ist diese Schwelle mit 86 Prozent fast erreicht. Bereits jetzt werden jeden Tag Patienten innerhalb Tschechiens verlegt. Sie werden mit Krankenwagen und Rettungshubschrauber teils über große Entfernungen transportiert.

In Tschechien gilt von Montag an eine verschärfte Maskenpflicht in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäusern. Dort muss entweder eine FFP2-Maske oder zwei OP-Masken übereinander getragen werden.