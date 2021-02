Nach Unfall:US-Flugaufsichtsbehörde prüft Triebwerke von "Boeing 777"

Am Samstag waren Trümmerteile einer Maschine über Denver herabgeregnet. Japans Behörden ordnen vorsorglich sogar ein Flugverbot an, denn der Unfall war offenbar nicht der erste dieser Art.

Nach einem Zwischenfall in der Luft kündigt die US-Flugaufsichtsbehörde FAA eine Überprüfung der Flugtauglichkeit aller Boeing 777 mit "Pratt & Whitney"-Triebwerken an. Dies werde "wahrscheinlich bedeuten, dass einige Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden", sagte der Leiter der Behörde, Steve Dickson. Auch Japan zieht Konsequenzen und ordnet ein Flugverbot an.

Am Samstag war eine Boeing 777-200 mit 231 Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern an Bord auf dem Weg nach Honolulu, als ein Triebwerk in Flammen aufging. Flugzeugteile stürzten unweit der Stadt Denver im Bundesstaat Colorado in mehrere Wohngebiete. Fotos zeigten nicht nur Trümmerteile, die auf Wiesen und in in Vorgärten gelandet waren, sondern auch ein Hausdach, in das ein Lochgerissen wurde. Das Flugzeug habe aber sicher am Internationalen Flughafen in Denver landen können, erklärte die Polizei.

Eine erste Überprüfung des Triebwerksausfalls zeige, "dass die Inspektionsintervalle für die hohlen Lüfterflügel erhöht werden sollten, die einzigartig für dieses Triebwerksmodell sind und nur beim Typ 777 verbaut werden", heißt es in einer Erklärung der US-Luftfahrtbehörde. Die Fluggesellschaft United Airlines kündigte an, ihre 24 betroffenen Maschinen freiwillig aus dem Betrieb nehmen, bis die Untersuchung abgeschlossen sei.

In Japan ordnete das dortige Verkehrsministerium nun vorsorglich ein Flugverbot an. Betroffen davon sind die japanischen Airlines ANA und Japan Airlines (JAL). ANA betreibt 19 Flugzeuge mit ähnlichen Triebwerken wie dem der in Denver verunfallten Maschine. JAL hat 13 solcher Maschinen in seiner Flotte. Bereits am 4. Dezember vergangenen Jahres hatte sich der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge war ein ähnlicher Triebwerksfehler bei einer Boeing 777-200 von JAL aufgetreten.