Von Philipp Saul

Bundestagswahl

So läuft Scholz' Kanzlerwerdung ab. An diesem Mittwoch soll der SPD-Politiker im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Um das bereits im ersten Durchgang zu schaffen, braucht Scholz mindestens 369 Stimmen. Die drei Ampel-Fraktionen verfügen über 416. Eine Debatte gibt es nicht, abgestimmt wird geheim. Nach der Wahl wird der neue Kanzler von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue ernannt und im Parlament von Bundestagspräsidentin Bas vereidigt. Später sollen noch die 16 Ministerinnen und Minister ernannt und vereidigt werden. Gegen 15 Uhr trifft sich Scholz dann mit seiner Vorgängerin Merkel. Zum Artikel

Merkel übergibt das Kanzleramt. Es ist das Ende einer Ära: Nach 16 Jahren tritt Merkel als Bundeskanzlerin ab. Viele Würdigungen ihrer Verdienste, auch Aufzählungen ihrer Versäumnisse sind bereits erschienen. SZ-Autorinnen und -Autoren berichten über sehr persönliche Erlebnisse, Beobachtungen und Eindrücke, die sie im Laufe der Zeit gesammelt haben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Baerbock baut das Auswärtige Amt um. Die designierte Außenministerin holt die internationale Klimapolitik vom Umweltministerium in ihr Haus. Bei Klimakonferenzen wird sie künftig als Chefverhandlerin auftreten. Auch sollen die deutschen Botschaften im Ausland zusätzliche Instrumente erhalten, um die Kooperation mit Partnerländern beim Klimaschutz zu verstärken. Zum Artikel

AfD bekommt Vorsitz im Innenausschuss. Die Partei steht zunehmend in der Kritik, die gewaltsamen Corona-Proteste anzufachen. Trotzdem erhält sie nun einen wichtigen Posten im Bundestag. Der Ausschuss muss sich etwa mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus oder mit den Sicherheitsbehörden beschäftigen. Die Union zeigt sich empört. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig war:

Biden droht Putin mit Sanktionen. Zwei Stunden lang diskutiert der US-Präsident mit seinem russischen Amtskollegen. Es sei ein sehr direktes Gespräch gewesen, heißt es danach. Biden erhöht im Ukraine-Konflikt den Einsatz: Russland könnte den Zugang zum internationalen Finanzsystem verlieren, falls es die Ukraine angreift. Der US-Präsident spricht von möglichen zusätzlichen Truppen in Europa und auch die Gaspipeline Nord Stream 2 wird erneut zum Druckmittel. Der Kremlchef gibt sich unbeeindruckt. Zum Artikel

So viele Corona-Tote wie seit Februar nicht mehr. Binnen 24 Stunden registriert das Robert-Koch-Institut bundesweit 69 601 Neuinfektionen und 527 Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Die Sieben-Tage Inzidenz sinkt leicht auf 427. Der Virologe Drosten rechnet derzeit nicht damit, dass die Pandemie in Deutschland bis Ostern vorbei ist, "wenn Omikron übernimmt". Arbeitsminister Heil verlängert die Möglichkeit, erhöhtes Kurzarbeitergeld zu bekommen. Zum Artikel

Wie Deutschland in der Pandemie-Kommunikation abschneidet. Wissenschaftler haben das Vorgehen gegen das Coronavirus in drei Ländern verglichen: Deutschland, Schweden und Großbritannien. Hierzulande wird besonders offen und breit über Maßnahmen diskutiert. Das habe einerseits eine breite gesellschaftliche Debatte ermöglicht. Doch womöglich, so Hauptautorin Claudia Hanson, "hat das in der zweiten Welle manchmal zu Überforderung geführt". Zum Artikel (SZ Plus)

Verdächtiger im Mordfall Khashoggi festgenommen. Der saudi-arabische Journalist war vor drei Jahren in einem Konsulat in Istanbul von einem Kommando aus Riad ermordet worden. Nach dem nun auf dem Pariser Flughafen festgenommenen Mann wurde international gesucht. Das ehemalige Mitglied der saudischen königlichen Garde wollte am Morgen mit seinem echten Namen und Ausweis für einen Flug nach Riad einchecken. Zum Artikel

Johnson wegen Weihnachtsfeier während Lockdown unter Druck. Am Amtssitz des britischen Premierministers soll es mitten im Lockdown 2020 zu einer feucht-fröhlichen Weihnachtsfeier gekommen sein. Jetzt taucht ein kompromittierendes Video auf. Es deutet darauf hin, dass Dutzende Regierungsbeamte mit Getränken, Häppchen und Gesellschaftsspielen feierten, als strikte Kontaktbeschränkungen galten. Johnson nahm demnach nicht an der Party teil. Er hatte die Vorwürfe in den vergangenen Tagen aber deutlich zurückgewiesen. Zum Artikel

Auch Australiens Diplomaten bleiben Olympischen Spielen in China fern. Das Land folgt dem Beispiel der USA. Ministerpräsident Morrison erklärte dies mit gescheiterten Bemühungen, mit China ins Gespräch über Menschenrechte und Sanktionen zu kommen. Australische Athleten werden dennoch an den Spielen teilnehmen können. Zum Artikel

Dortmund verabschiedet sich versöhnlich aus der Champions League. Im letzten Gruppenspiel fegt der BVB über ein desaströses Besiktas Istanbul hinweg. Das 5:0 dient auch als Frustbewältigung nach dem verlorenen Topspiel gegen Bayern München. Zum Artikel

Bester Dinge

Feuer für die Kehle. Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben die dortigen Trauben ungenießbar gemacht. Aber wer sagt denn, dass man daraus nur Wein herstellen kann? Zum Artikel