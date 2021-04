Laschet will die Union am 26. September ins Kanzleramt führen.

Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

CDU-Vorstand beschließt: Laschet soll Kanzlerkandidat werden. Der Parteichef und nordrhein-westfälische Ministerpräsident setzt sich beim Votum der Parteispitze mit etwa 77,5 Prozent der Stimmen gegen seinen Kontrahenten Söder durch. In der digitalen Sondersitzung haben sich Laschet-Unterstützer, aber auch klare Fürsprecher von Söder zu Wort gemeldet. Nun steht noch Söders Zustimmung aus Zum Artikel

Was Baerbock zu hören bekommen wird. Ganz ohne Gerumpel wurde Baerbock von den Grünen zur Kanzlerkandidatin gekürt. Aber so schön einfach ist Politik nicht. Im Wahlkampf wird man ihr vorwerfen, sie sei zu jung, zu unerfahren und zu versöhnlich. Beobachtungen vom Tag der Entscheidung. Zum Artikel

Die Spitzen der Regierung müssen vor den Wirecard-Untersuchungsausschuss. Von diesem Dienstag an müssen sich Bundeskanzlerin Merkel und drei Minister im Bundestag wegen ihrer Rolle in dem Milliarden-Skandal verantworten, darunter auch Finanzminister Scholz. Bei ihm geht es auch um seine Zukunft als Kanzlerkandidat der SPD. Scholz muss den Vorwurf entkräften, dass seine Behörden viel zu spät eingegriffen hätten. Zum Artikel

EU dringt auf sofortige Freilassung Nawalnys. Der inhaftierte Kreml-Kritiker, dessen Gesundheitszustand sehr schlecht sein soll, ist in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden. Die EU-Außenminister sehen die Entwicklungen mit Sorge - und fordern, Nawalny müsse ohne weitere Bedingungen in Freiheit kommen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die News zum Coronavirus

SZ Plus. Neue Virusmutante in Europa nachgewiesen. B.1.617 heißt die neue Mutante aus Indien. Nun ist sie auch in Großbritannien angekommen. Dort haben Experten die Variante in den vergangenen Tagen in 73 Proben nachgewiesen. Die neue Mutante könnte infektiöser sein und Impfungen könnten weniger gut vor ihr schützen. Zum Artikel

Lehrerverband beklagt zu hohe Grenzwerte für Schulschließungen. Verbandspräsident Meidinger fordert eine Grenze bei 100 statt bei 165. Einem Bericht zufolge erhalten Hausärzte kommende Woche mehr Biontech-Impfstoff. Das RKI meldet 9609 Neuinfektionen. Zum Artikel

Höchststand an täglichen Corona-Todesfällen in der Türkei. Innerhalb von 24 Stunden sterben 341 Menschen an oder mit Covid-19. Die USA wollen die höchste Reisewarnstufe drastisch ausweiten. Die Europäische Arzneimittelbehörde soll an diesem Dienstag eine Einschätzung zum Einsatz des Impfstoffs von Johnson & Johnson vorlegen. Zum Artikel

Wie Ihnen der Pandemie-Stillstand Geld bringen kann. Weil in der Corona-Krise weniger Auto gefahren wird, machen Versicherer Sondergewinne. Marktführer HUK-Coburg gibt einen Teil davon an die Kunden weiter. Das setzt die Wettbewerber unter Druck. Was das für Verbraucher bedeutet. Zum Artikel

Bester Dinge

Fünf Freundinnen. Ein paar Mädchen in Nordrhein-Westfalen bieten der Polizei ihre Hilfe an. Sie sind zwischen drei und zehn Jahre alt und einen guten Namen haben sie auch schon für ihre Gruppe: "Wir heißen Diskoagenten". Zum Artikel