In Deutschland werden zunehmend mehr Menschen positiv auf Corona getestet: EIne Mitarbeiterin in einem Testzentrum am Hamburger Flughafen.

Von Kassian Stroh

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz steigt auf 386,5. Erneut berechnet das Robert-Koch-Institut einen Höchststand für Deutschland. 22 Landkreise melden inzwischen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000, das Bundesland Sachsen als ganzes liegt nur knapp unter dieser Marke. Die Debatte über eine Impfpflicht wird lauter. Zu den Corona-Meldungen aus Deutschland

Politikversagen von nationaler Tragweite. Frustrierte Wissenschaftlerinnen, schuldlose Politiker: In der Talksendung von Anne Will geht es um die dramatische Corona-Lage und eine allgemeine Impfpflicht. Die anwesenden Politiker wollen keine Fehler einräumen, die Virologin Brinkmann beklagt, dass sich zu wenige impfen lassen, und die Psychologin Cornelia Betsch erklärt die Folgen der passiven Haltung der Verantwortlichen. Zur TV-Kritik

"Wir als Gesellschaft sind das den Kindern schuldig". Philipp Schoof ist im Vorstand des Landesverbands Bayern des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) und hat eine Praxis in München. Er fordert, dass alle, die mit Kindern Umgang haben, Verantwortung übernehmen und sich impfen lassen sollten. Schoof erklärt, welche Maßnahmen die Kleinen entlasten würden und ab welchem Alter eine Corona-Erkrankung für sie gefährlich wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Ministerpräsidenten kämpfen um Windkraft-Privileg. Der Süden Deutschlands ist für den Bau von Windrädern nicht so attraktiv wie der Norden. Die alte Bundesregierung hat deshalb im Erneuerbare-Energien-Gesetz eine Sonderregel verankert: In den Jahren 2022 und 2023 sollten jeweils 15 Prozent der Ausschreibungen, über die die Fördermittel vergeben werden, für Windkraft-Projekte im Süden reserviert sein. Die EU-Kommission aber hat die Sonderregelung kassiert. Zum Artikel

Auto rast in Weihnachtsparade - Tote und Verletzte. Der jährliche Umzug in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin läuft erst seit einer guten halben Stunde, da überfährt ein SUV Dutzende Menschen. Unter den Opfern sind wohl auch Kinder. Die Polizei nimmt eine Person fest und lässt offen, ob es ein Terroranschlag war. Zum Artikel

Zverev gewinnt ATP Finals. Der deutsche Tennisspieler krönt sein exzellentes Jahr mit dem Titel bei dem Turnier, das erstmals in Turin stattgefunden hat. Im Endspiel dominiert er den Russen Daniil Medwedew klar. Zuvor hatte er im Halbfinale Novak Djokovic besiegt. Zum Artikel

Endspurt bei den Koalitionsverhandlungen. SPD, Grüne und FDP treten in die entscheidende Phase ihrer Gespräche über eine neue Bundesregierung, sie wollen sie noch in dieser Woche abschließen. Uneinig sind sie beim Personal und dem Zuschnitt der Ministerien. Zum Artikel

ARD zeigt Doku über Fleischfabrikanten Tönnies. Heute Abend zeigt die ARD um 22.50 Uhr "Die Schlachtfabrik". Fast ein Jahr lang hat ein WDR-Team recherchiert, um in knapp 45 Minuten zu zeigen, wie es in Europas größter Fleischfabrik so zugeht. Die Dokumentation schildert auch, wie ihr Eigentümer sich neu erfinden will und wie das eigene Wirtschaftsmodell seinen Arbeitern, den Bauern und ihm selbst zusetzt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Pilzkopf hoch. Große Freude unter Großbritanniens Mykologie-Fans: Nie gab es mehr wundersame und seltene Schwammerl. Zum Artikel