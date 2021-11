Feuerwerksraketen am Münchner Himmel: In diesem Jahr wird das Spektakel an Silvester wohl erneut ausfallen.

Münchens Oberbürgermeister will in diesem Jahr das Silvesterfeuerwerk absagen. "Wahrscheinlich wird in München gar nicht geknallt", sagte Dieter Reiter im Bayerischen Rundfunk. Er habe fest vor, "das Thema Feuerwerk und Böller in München in diesem Jahr nicht mehr zu machen". Das werde das nächste sein, was die Stadt umsetze.

Den Willen zur Absage des Silvester-Böllerns teilt der OB mit anderen Stadträten. Das Verbot soll helfen, in der Silvesternacht Kontakte zu minimieren und Verletzungen beim Abbrennen der Raketen und Böller zu vermeiden, die in der Folge die Krankenhäuser in München noch zusätzlich belasten könnten.

Im vergangenen Jahr gab es ein bundesweites Verkaufsverbot für Pyrotechnik. Das Kreisverwaltungsreferat meldete damals, dass es im öffentlichen Raum kein Silvester geben werde. Verschiedene Städte hatten zudem ein generelles Böllerverbot auch auf Privatgrundstücken in Angriff genommen, waren aber juristisch gescheitert. Dass die leuchtenden und knallenden Neujahrsgrüße dann sehr überschaubar ausfielen, lag auch an der damals geltenden nächtlichen Ausgangssperre.