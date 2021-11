Von Violetta Simon

Pilzforscher in Großbritannien haben gerade Grund zur Freude. Wie die Königlichen Gartenbaugesellschaften "Royal Horticultural Society" und "Kew Gardens" berichten, werden die Mykologie-Experten geradezu überschwemmt mit Proben von wundersamen Pilzen, die Gartenbesitzer und Pilzsammler ihnen zusenden: zottelige Schopf-Tintlinge, leuchtend rote Fliegenpilze, eine Gruppe spektakulärer Geflecktblättriger Flämmlinge. Wie die Proben unter anderem ergaben, gedeiht der Grünblättrige Schwefelkopf offenbar nicht mehr nur im Herbst, sondern schon im Frühling. Eine besonders beeindruckende Probe erhielten die Forscher von einer Dame aus deren Obstgarten: einen Krustigen Stachelbart, der auf einem alten Apfelbaum wuchs - was heutzutage schon deshalb ziemlich selten ist, weil es nur noch wenige alte Obstgärten gibt.

Den Wissenschaftlern zufolge dürfen sich die Briten auf noch mehr Schwammerl freuen: Der Klimawandel bewirkt, dass es im Vereinigten Königreich immer wärmer und feuchter wird. In den kommenden Jahren würden noch viele seltsame und wunderbare Pilze ("weird and wonderful fungi") in den Gärten gedeihen, schwärmt Lee Davies, Kurator des Fungariums der "Kew Gardens".

Als Nächstes wollen die Forscher die DNA der Pilze sequenzieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. "Wir könnten daraus neue und neuartige Medikamente herstellen", sagt Davies. Hoffentlich denkt man bei der Gelegenheit daran, die Pilze auf ihre Genießbarkeit zu testen. Wenn das so weitergeht, könnte Yorkshire-Pudding mit Mushrooms der nächste große Food-Trend werden.

Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.