USA:Auto rast in Weihnachtsparade - Tote und Verletzte

Auto rast in Weihnachtsparade - Tote und Verletzte

Die Polizei untersucht den Tatort in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin. Noch ist unklar, ob es ein Unfall oder ein gezielter Angriff war.

In Wisconsin mäht ein SUV Dutzende Menschen nieder. Unter den Opfern sind wohl auch Kinder. Die Polizei nimmt eine Person fest und lässt offen, ob es ein Terroranschlag war.

Von Thorsten Denkler, New York

Ein roter SUV ist am Sonntagnachmittag Ortszeit mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge auf der jährlichen Weihnachtsparade von Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin gerast. Zunächst sprach die Polizei von Waukesha von mindestens 23 Verletzten. Später dann die traurige Gewissheit: Es hat Tote gegeben, darunter wohl auch Kinder. Die genaue Zahl ist bisher noch unbekannt. Die Polizei teilte lediglich mit, dass elf Erwachsene und zwölf Kinder in umliegende Krankenhäuser gebracht worden seien.

Auf Videos, die auf Twitter verbreitet wurden, ist zu sehen, wie der Wagen vom Typ Ford Escape mehrere Mitglieder einer marschierenden Kapelle von hinten überrollt, in eine am Straßenrand zuschauende Menschentraube rast und dann aus dem Bild verschwindet. Auf einem anderen Video - Sekunden vor dem Ereignis - rast der Wagen nur knapp an einem auf der Straße tanzenden Kleinkind vorbei.

Auf einem weiteren Video sind auch Schüsse zu hören. Zunächst war unklar, ob sie aus dem roten SUV heraus abgefeuert wurden. Die Polizei bestätigte aber, dass ein Polizist auf den Wagen geschossen habe, um ihn zu stoppen. Der Wagen wurde später verlassen aufgefunden. Es seien auch Einschusslöcher gefunden worden, berichten lokale Medien, aber kein Hinweis, ob der oder die Täter verletzt wurden.

Auf einer Pressekonferenz erklärte der Polizeichef von Waukesha, dass ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Zu einem möglichen Tatmotiv gab er keine Auskunft. Weder ist also klar, ob jemand schlicht die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat oder ob es sich um einen gezielten Angriff handelte. Die Polizei ließ ausdrücklich offen, ob es einen terroristischen Hintergrund geben könnte.

Eine "traumatische Situation für die Stadt Waukesha"

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr Ortszeit, etwa 40 Minuten nach Beginn der Parade. Das sei eine "traumatische Situation für die Stadt Waukesha", sagte Bürgermeister Shawn Reilly während eines kurzen Statements vor Reportern. "Wir haben nicht alle Details, wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Details nennen."

Zeugen beschrieben in den sozialen Netzwerken und gegenüber lokalen Medien erschreckende Szenen. Menschen hätten auf den Boden gelegen, andere hätten geschrien. Manche Schreie hätten sich von einem Moment zum anderen von Freudenrufen zu Angstschreien gewandelt.

Eine Praktikantin der Zeitung Milwaukee Journal Sentinel, Kaylee Staral, twitterte, sie habe "mehrere Menschen am Boden verletzt" gesehen. Familien mit Kindern "rennen zu ihren Autos, um die Szene zu verlassen." Dem Nachrichtensender CNN erklärte sie später, dass direkt vor ihr vier Menschen bewegungslos am Boden gelegen hätten. "Ich glaube, sie haben noch geatmet. Aber sie haben sich nicht mehr bewegt."