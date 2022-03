Auf der ganzen Welt, wie hier in einem Plakat in Südkoreas Hauptstadt Seoul zum Ausdruck gebracht, hofft man auf ein Ende des Krieges in der Ukraine.

Von Oliver Klasen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Kuleba stimmt Treffen mit Lawrow zu. Die Außenminister der Ukraine und Russlands wollen sich am Donnerstag in der Türkei treffen. Kuleba sagt: "Mal sehen, ob er nach Antalya fliegt, dann fliege ich auch. Setzen wir uns, reden wir." Unterdessen wird weiter versucht, humanitäre Korridore im Süden der Ukraine einzurichten. In Mariupol spitzt sich die Lage zu. Zum Ukraine-Liveblog

Drohender Großangriff der russischen Armee: Was den Menschen in Kiew bevorsteht (SZ Plus)

Forderungen nach Energie-Embargo. Bundeskanzler Scholz will vorerst an den russischen Öl- und Gas-Importen festhalten. Doch sowohl in Europa als auch in den USA wird zunehmend über einen Verzicht diskutiert. Zum Artikel

Weitere Nachrichten

Ist die AfD ein "Verdachtsfall" auf Rechtsextremismus? Vor etwa einem Jahr hat der Verfassungsschutz die Partei als "Verdachtsfall" eingestuft. Das Verwaltungsgericht Köln verhandelt von diesem Dienstag an, ob diese Entscheidung rechtswidrig war. Viel steht auf dem Spiel. So erklärte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, schon kurz nach seinem Amtsantritt 2018 mit Blick auf die AfD: "Nichts wäre schlimmer, als wenn wir eine Entscheidung träfen, die von irgendeinem Gericht wieder aufgehoben würde." Zum Artikel

Warum die Erzieherinnen und Erzieher streiken. Viele kommunale Kitas bleiben an diesem Dienstag geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi fordert, die Arbeit von Erziehern und Sozialarbeitern aufzuwerten. Dass der Streik am Weltfrauentag stattfindet, ist kein Zufall. Die Gewerkschaft will darauf aufmerksam machen, dass insbesondere Frauen in den oft eher schlecht bezahlten sozialen Berufen arbeiten. Zum Artikel

MEINUNG Gender Pay Gap: Noch immer erhalten Frauen weniger Gehalt als Männer. Es muss Schluss sein mit der Vorstellung, was angeblich unweiblich ist

Inzidenz steigt zum sechsten Mal hintereinander. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1294, jedoch sind die Daten mit großer Unsicherheit behaftet. Patientenschützer wenden sich angesichts steigender Infektionszahlen gegen schnelle Lockerungen. Zum Corona-Newsblog

Was sonst noch wichtig ist:

Bester Dinge

Sie können es nicht Stein lassen. Noch immer ist nicht sicher, welchem Zweck Stonehenge diente, jene berühmte prähistorische Steinformation im Südwesten Englands. Das könnte sich nun ändern. Zum Artikel