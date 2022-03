Der bisherige Co-Trainer Mike Büskens wird neuer Chefcoach des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 bis zum Saisonende. Der 53-Jährige folgt interimsweise auf Dimitrios Grammozis, wie die Gelsenkirchener mitteilten.

"Wir freuen uns sehr, dass Mike Büskens unserem Vorschlag zugestimmt hat, den Club in der aktuellen Phase zu unterstützen, indem er kurzfristig in die erste Reihe rückt", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. "Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Buyo die richtige Wahl für die finale Phase der Saison ist." Büskens, seines Zeichens Europacupgewinner von 1997, lebe "Schalke und Gelsenkirchen 24 Stunden am Tag und wird alles dafür geben, dass wir bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga besitzen".

"Als Rouven am Sonntagmittag mit dem Wunsch des Klubs auf mich zukam, habe ich zunächst das Gespräch mit meiner Familie und mit Huub Stevens gesucht. Alle haben mir dazu geraten, die Aufgabe bis zum Saisonende zu übernehmen", sagte Büskens, der unter Stevens vor 25 Jahren den größten Erfolg der Schalker Vereinsgeschichte feierte. Die Königsblauen liegen als Tabellensechster sechs Punkte hinter den Aufstiegsplätzen, neun Spiele stehen noch aus.

Büskens kann das Training allerdings aktuell noch nicht leiten. Der frühere Spieler der Gelsenkirchener ist am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Symptome hat er dem Verein nach aktuell nicht. Zunächst leitet Matthias Kreutzer die Übungseinheiten. Schalke hatte sich am Sonntag von Grammozis getrennt.