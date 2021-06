Die Delta-Variante mache mittlerweile einen Anteil von mindestens 35 Prozent an untersuchten Proben aus, soll RKI-Präsident Lothar Wieler in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern erklärt haben.

Von Julia Bergmann

Die News zum Coronavirus

Bericht: Anteil der Delta-Variante möglicherweise bei 50 Prozent. Die ansteckendere Delta-Variante mache in Deutschland mittlerweile einen Anteil von mindestens 35 Prozent an untersuchten Proben aus, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, dem Vernehmen nach in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Da die Daten bereits einige Tage alt seien, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen. Zum Artikel

Kritik aus Deutschland an vollen EM-Stadien. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mahnt wegen der Corona-Krise weiter zur Vorsicht bei der Fußball-Europameisterschaft. Dass in Budapest mehr als 55 000 Zuschauer in das Stadion durften, hält er für einen Fehler. Innenminister Horst Seehofer (CSU) appelliert an die UEFA und die britische Regierung, Zuschauerzahlen "deutlich nach unten zu korrigieren". Zum Artikel

Reiche kommen sehr gut durch die Krise. Die Zahl der Millionäre ist während der Corona-Pandemie weiter gestiegen - weltweit und auch in Deutschland. Sie profitieren überdurchschnittlich vom Börsenboom. Das zeigt der "World Wealth Report", den die Beratungsgesellschaft Capgemini an diesem Dienstag veröffentlicht. Zum Artikel

Brasilien arbeitet die Corona-Krise auf. Wer ist schuld an den mindestens 500 000 Covid-19-Toten im Land? Ein Untersuchungsausschuss versucht, diese Frage zu klären, doch er ist viel mehr als ein Politikum. Seine Sitzungen werden live übertragen, das öffentliche Interesse ist riesig. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

EM-Aus für Frankreich. Erst führt die Schweiz, dann führt Frankreich - und am Ende verliert der Weltmeister im Elfmeterschießen und verpasst das Viertelfinale der EM. Über eine wilde Nacht in Bukarest. Zum Artikel

US-Regierung scheitert mit Klage gegen Facebook. Das Ziel war eine Zerschlagung des Tech-Konzerns. Das Bundesgericht aber sieht eine Monopolstellung von Facebook nicht ausreichend belegt. Die Handelsbehörde FTC warf Facebook in der im Dezember eingereichten Klage unfairen Wettbewerb vor und wollte die Abspaltung von Instagram und WhatsApp erreichen. Zum Artikel

Der zweite Mann im Vatikan besucht Berlin. Mit Spannung erwartet die krisengeschüttelte katholische Kirche in Deutschland heute den Besuch von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Offiziell geht es darum, 100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl zu feiern. Aber sicher wird auch die schwierige Missbrauchsaufarbeitung in vielen Bistümern Thema sein - und manche Reformbestrebungen, die in der Kirchenzentrale misstrauisch beäugt werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Bester Dinge

Ein Berg an Arbeit. Der Franzose Jimmy Vial hat sich vorgenommen, die Pyrenäen zu säubern. Zurzeit schleppt er Teile eines Flugzeugwracks bergab. Ganz klar, wer besonders stolz auf ihn ist. Zum Artikel