GDL verkündet Einigung im Tarifstreit mit der Bahn. Bahnreisende können aufatmen. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben in ihrem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt und damit weitere Streiks abgewendet. Details sollen am Dienstagvormittag verkündet werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin: Terroranschlag von Islamisten begangen. Der Kremlchef weicht teilweise von der ursprünglichen Beschuldigung der Ukraine ab. Er behauptet aber weiterhin, die Täter haben sich in die Ukraine absetzen wollen. Die Sicherheitslage in Russland ist weiter angespannt, ein medizinisches Zentrum in Moskau wird wegen einer Bombendrohung evakuiert. Zum Artikel

Die AfD umwirbt Menschen mit Migrationshintergrund. Politiker der Alternative für Deutschland machen seit Jahren Stimmung gegen Zuwanderung und Geflüchtete. Gleichzeitig wirbt die Partei immer offensiver um Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund. Was hinter dieser Strategie steckt. Zum Artikel (SZ Plus)

Nancy Faeser kündigt zur Fußball-EM Kontrollen an allen deutschen Grenzen an. Damit will die Bundesinnenministerin mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern. Im Fokus steht demnach besonders der Schutz vor Islamisten und anderen Extremisten, vor Hooligans sowie Cyberangriffen. Zum Artikel

Israel: UN-Bericht "obszöne Umkehrung der Realität". Die diplomatische Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen bezeichnet den Bericht einer UN-Menschenrechtsexpertin zum Gaza-Krieg als Schande. Francesca Albanese hatte Israel zuvor laut Medienberichten in einer noch vorläufigen Version unter anderem vorgeworfen, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Alle Entwicklungen im Liveblog

