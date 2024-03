Was heute wichtig ist

Bundesrat entscheidet über Cannabis-Legalisierung. An diesem Freitag entscheiden die Vertreter der Länder, ob sie das Gesetz passieren lassen. Geht es durch, darf von April an in Deutschland legal gekifft werden. Die Union hofft auf eine Verzögerung - womöglich sogar bis zum Ende der Legislaturperiode. Gesundheitsminister Lauterbach hingegen bietet den Ländern einen Deal an, um ihnen ihre Zustimmung zu erleichtern: Sie winken das Cannabis-Gesetz durch und die Bundesregierung ändert einige Bestimmungen danach noch einmal ab. Zum Artikel (SZ Plus)