Was heute wichtig ist

EU-Staaten formulieren Hilfsversprechen an Ukraine neu. In dem Entwurf für die Abschlusserklärung zum EU-Gipfel, der an diesem Donnerstag beginnt, heißt es, Europa will die Ukraine unterstützen, "as long as it takes and as intensely as needed" - so lange und so intensiv wie nötig also. Damit kommt zu der zeitlichen Dimension des Hilfsversprechens zum ersten Mal eine qualitative hinzu. Sollte die neue Wortwahl in der Abschlusserklärung bleiben, ist sie vor allem eine Mahnung an alle EU-Länder, ihre Unterstützung für das Land zu steigern. Zum Artikel