Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann führt die liberale Parteienfamilie Alde als Spitzenkandidatin in die Europawahl. Delegierte der Allianz der Liberalen und Demokraten in Europa wählten die FDP-Politikerin am Mittwoch bei einem Fraktionskongress in Brüssel, wie die Partei auf X mitteilte. Strack-Zimmermann dankte den europäischen Liberalen für ihre einstimmige Nominierung als Spitzenkandidatin. "Die Liberalen sind fest im Herzen Europas verankert. Wir wissen, dass man gemeinsam kämpft, nicht gegeneinander", schrieb sie auf X. Sie wolle sich für ein Europa der Sicherheit, des Wohlstandes und der Freiheit stark machen, sagte die Verteidigungspolitikerin auf dem Fraktionskongress. "Die Europäische Union muss unabhängiger und widerstandsfähiger werden. Wir müssen uns gegen die Autokraten der Welt wehren - außerhalb und innerhalb der Europäischen Union."