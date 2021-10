Um in New York ein Taxi fahren zu dürfen, braucht man ein sogenanntes Medaillon. Zwischen 2002 und 2014 stieg der Preis dafür von rund 200 000 Dollar auf mehr als eine Million. Dann kam der Crash.

Wer in New York eine der begehrten Taxi-Zulassungen besaß, hatte ausgesorgt. Dann kamen Uber, Lyft und die Pandemie. Über das Platzen eines amerikanischen Traums.

Von Christian Zaschke, New York

Seit einem Monat demonstrieren New Yorker Taxifahrer ununterbrochen vor dem Rathaus in Manhattan, was Bürgermeister Bill de Blasio bisher nicht beeindruckt hat. Das könnte sich jetzt ändern, denn am Mittwoch ist eine Gruppe von ihnen in einen Hungerstreik getreten. Diese extreme Maßnahme haben sie ergriffen, weil sie vor dem Ruin stehen.