Exklusiv Maskenaffäre : Nach Millionendeal: CSU-Mann Sauter gibt sich als Wohltäter

In der Affäre um eine heimliche Millionen-Provision bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken tritt CSU-Politiker Alfred Sauter die Flucht nach vorne an. Das Geld soll, abzüglich Steuern, an eine Bürgerstiftung in seiner schwäbischen Heimat gehen.