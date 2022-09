Von Markus Balser, Berlin

Es sollen eigentlich Wochen guter Nachrichten für den Nahverkehr werden. Bis Mitte Oktober wollen Bundes- und Landesregierungen sich darauf verständigen, wie sie die Deutschen nach dem Neun-Euro-Ticket ab dem Jahreswechsel mit einem neuen und nicht allzu teuren bundesweiten Ticket in Busse und Bahnen locken können. Kräftige Passagierzuwächse sollen helfen, die Klimaprobleme des Landes zu lösen. Doch nun bekommen die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung einen Dämpfer.

Denn die Bundesländer gehen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung von größeren Finanzproblemen im Nahverkehr aus als bislang bekannt. "Bis 2031 baut sich in der derzeitigen Finanzplanung der Länder ein Gesamtdefizit von über 30 Milliarden Euro auf", heißt es in einer Auswertung der Länder vom 5. September. Bislang hatten die Länder das Defizit für dieses und das nächste Jahr auf jeweils gut drei Milliarden Euro beziffert und diese Summen vom Bund gefordert. Die neuen Berechnungen machen klar, dass hohe Zusatzzahlungen nicht nur über zwei, sondern über zehn Jahre nötig werden könnten. Der Finanzstreit zwischen Bund und Ländern dürfte sich damit verschärfen, eine Lösung für das Ticket könnte noch schwieriger werden.

Der Nahverkehr leidet in Deutschland unter anderem unter den hohen Sprit-, Rohstoff- und Lohnkosten. Das Defizit sei Folge der stark steigenden Kosten bei "Energie, Personal und Material", heißt es in dem Papier weiter. Die Länder warnen eindringlich vor den Folgen der Defizite auch für Passagiere. "Die bisher im Regionalisierungsgesetz zur Verfügung gestellten Mittel reichen nicht aus, um den Status quo der Bestandsverkehre zu finanzieren." Im Klartext dürfte das bedeuten: Ohne zusätzliches Geld vom Bund müssten Bus- oder Bahnlinien eingestellt oder Takte ausgedünnt werden.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht angesichts knapper Kassen kaum Möglichkeiten, schlagartig viele Milliarden für den Nahverkehr zusätzlich lockerzumachen. Damit droht ein Dilemma. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind ein Zwischenfazit, heißt es in den Ländern. Die endgültigen Defizite dürften eher größer als kleiner ausfallen. Denn in ihren Zulieferungen hätten noch nicht alle Länder die stark steigenden Kosten berücksichtigt.

Passagierzahlen könnten sogar sinken

Für die Bundesregierung wären Einschnitte im Nahverkehr eine Hiobsbotschaft. Ihr Ziel, mit der Verdoppelung der Passagierzahlen im Nahverkehr bis 2030 die eigenen gesetzlich festgelegten Klimaziele zu erreichen, wäre wohl kaum zu schaffen, wenn so viel Geld fehlt und Verkehrsbetriebe sparen müssen. Die Passagierzahlen würden bei einem schlechteren Angebot wahrscheinlich sogar sinken.

Die Finanzmisere dürfte am Mittwoch zu einem zentralen Punkt der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin werden. Dann wollen die Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Finanzierung des insgesamt 65 Milliarden Euro schweren Entlastungspakets reden. In den Ländern sorgt für Unmut, dass der Bund auch Entlastungen der Bürger auf ihre Kosten beschlossen hatte. So hatte der Bund auch beim Nachfolge-Rabattticket im Nahverkehr eine Länderbeteiligung von 1,5 Milliarden Euro ohne Rücksprache festgelegt.

Die Ampelkoalition drückt dennoch auf das Tempo. Sie will schon in den kommenden Wochen einzelne Elemente des Pakets in den Bundestag einbringen. Dazu gehören die Dämpfung der Kalten Progression, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und das Bürgergeld.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich betonte, dass es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen handele, die Menschen angesichts der stark gestiegenen Energiepreise zu entlasten. Er wies die Kritik der Länder, etwa von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder, zurück. "Die Länder haben ein hohes Steueraufkommen, sie sind gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern in der Pflicht."