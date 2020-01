Was würde Trumps Nahost-Plan in der Praxis bedeuten? Für israelische Siedler würde sich nicht allzu viel ändern - für palästinensische Bauern alles. Ein Besuch im Westjordanland.

Die Soldaten an den Bushaltestellen rund um Ariel im Westjordanland haben die Waffen im Anschlag, auch wenn keine Reisenden warten, sondern nur Fahrzeuge vorbeifahren. Wer im Auto Richtung Jordantal unterwegs ist, muss an diesem Mittwoch an mehreren Checkpoints halten. Es sind auffällig viele Fahrzeuge der Armee und der Grenzpolizei unterwegs. Auch in arabischen Dörfern wie Al-Auja sind schwer bewaffnete Soldaten zu sehen. Die Gatter zu den Siedlungen sind normalerweise offen, an diesem Tag sind sie nicht nur zu, sie werden auch von Uniformierten gesichert.