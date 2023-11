Florian Hassel, SZ-Korrespondent für die Ukraine, hat Soldaten an der Front begleitet und interviewt. Er war dafür in der Südukraine unterwegs, beim Dorf Robotyne, einem der wichtigsten und aktuell umkämpftesten Frontabschnitte. In den Gesprächen wurde deutlich, wie frustriert die Männer teilweise sind, wie hoch die Verluste und wie schwer es ist, die Motivation aufrechtzuerhalten. Über seine Recherche und die verheerende Situation für die ukrainischen Sodaten an der Front spricht Florian Hassel in dieser Folge von "Auf den Punkt".

Weitere Nachrichten: Verlängerung der Feuerpause in Nahost, Ex-US-Außenminister Henry Kissinger gestorben

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Tami Holderried

Produktion: Benjamin Markthaler

