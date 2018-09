20. September 2018, 07:35 Uhr SZ Espresso Nachrichten kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Christian Simon

Was wichtig ist

Kramp-Karrenbauer: Bruch der Koalition stand im Raum. Das schreibt die CDU-Generalsekretärin in einem Brief an Parteimitglieder. Während die SPD auf die Entlassung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen gepocht habe, habe Bundesinnenminister Seehofer (CSU) darauf bestanden, Maaßens Expertise weiter zu nutzen, heißt es in dem Schreiben. Ein Auseinanderbrechen der Regierung sei jedoch aus Verantwortung für das Land nicht vertretbar gewesen. Zum Text

Räumung des Hambacher Forsts nach tödlichem Sturz ausgesetzt. Ein Journalist sei durch eine Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Seit vergangenem Donnerstag wird der Hambacher Forst von den Behörden geräumt, um den Braunkohleabbau durch den Energiekonzern RWE zu ermöglichen. Jetzt wird die Räumung vorerst gestoppt. Von Jana Stegemann

EU will bei Migration mit Ägypten kooperieren. Das Land ist zu Beratungen mit der EU über eine "vertiefte Zusammenarbeit" bei den Themen Migration und Wirtschaft bereit. Dies sagte ein EU-Diplomat am Donnerstagmorgen nach mehrstündigen Beratungen beim EU-Gipfel in Salzburg. Ungeachtet dessen kommen die 28 Mitgliedsstaaten bei den Verhandlungen zu Flüchtlingspolitik und Brexit nur mühsam voran. Zum Text

FC Bayern gewinnt erstes Champions-League-Spiel. Die Münchner schlagen Benfica Lissabon 2:0. Beim Debüt des neuen Trainers Niko Kovac in der Königsklasse verlieren die Bayern nur in einzelnen Situationen die Kontrolle. Benedikt Warmbrunn berichtet aus Lissabon. Juventus Turin gewinnt gegen den FC Valencia ebenfalls 2:0, Zugang Cristiano Ronaldo muss jedoch mit Rot vom Platz. Zum Text

Was wichtig wird

Verstärkte Polizeikontrollen zur Verkehrssicherheit. Am Donnerstag will die Polizei bei einem bundesweiten Aktionstag auf Ablenkungsmöglichkeiten und deren Gefahren im Straßenverkehr hinweisen. Alle Verkehrsteilnehmer sollen so zu mehr Konzentration und Aufmerksamkeit aufgefordert werden.

Frühstücksflocke

Potenzieller Heimatplanet von "Mr. Spock" entdeckt. "Faszinierend" - so hätte Mr. Spock aus der Kultserie "Raumschiff Enterprise" vermutlich auf die Mitteilung der Forscher reagiert, den potenziellen Heimatplaneten des Halb-Vulkaniers gefunden zu haben. "Der neue Planet ist eine 'Super-Erde', die den Stern HD 26965 umkreist", berichtete das Forscherteam der University of Florida und der Tennessee State University. HD 26965 ist etwa 16 Lichtjahre von der Erde entfernt und umkreist den Stern 40 Eridani A. An diesem Ort soll sich nach Star-Trek-Schöpfer Gene Roddenberry auch das fiktive Vulkan befinden.