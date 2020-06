Das Wichtigste zum Coronavirus

Teile von Peking wegen neuer Corona-Fälle abgeriegelt. Auf einem Großhandelsmarkt in der chinesischen Hauptstadt ist es zu einem größeren Coronavirus-Ausbruch gekommen. 45 von bislang 517 untersuchten Personen, die den Markt Xinfadi besucht hätten, seien positiv getestet worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Frankreich öffnet von Montag an seine Grenzen für EU-Bürger. Die weltweiten Meldungen im Überblick

Kontaktverbot in Thüringen aufgehoben. Als erstes Bundesland hebt Thüringen die Kontaktbeschränkungen auf. Von diesem Samstag an dürfen sich die Angehörigen von mehr als zwei Haushalten treffen. Bayern nannte den Weg des kleinen Nachbarlandes "unverantwortlich". Weitere Meldungen aus Deutschland

Weber: "Ohne Bedingungen schaffen wir nur Schulden, aber keine Zukunft." Vor zwei Wochen stellte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Entwürfe für den neuen EU-Haushalt und für einen Corona-Hilfstopf vor. Beidem muss das Europaparlament am Ende zustimmen. EVP-Vorsitzender Weber erwartet harte Debatten. Im SZ-Interview spricht er über die Gefahren des Corona-Hilfspakets, sinnlose Etatkürzungen und die Folgen der Pandemie für die Klimapolitik. Von Björn Finke

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Melania Trump soll Ehevertrag nachverhandelt haben. Das behauptet eine Journalistin der Washington Post in einem am Dienstag erscheinenden Buch. Demnach habe die First Lady sicherstellen wollen, dass ihr Sohn Barron mit den anderen Trump-Kindern gleichgestellt ist. Die Einzelheiten

RB Leipzig gewinnt in Hoffenheim. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann besiegt dessen vorherige Mannschaft mit 2:0. Mit dem dritten Auswärtssieg in Serie baut Leipzig den Vorsprung auf die Verfolger Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen vorerst auf sechs Punkte aus und besitzt beste Chancen auf die Rückkehr in die Champions League. Zum Spielbericht

Was wichtig wird

Neue Demonstrationen in Frankreich gegen Rassismus. Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd in den USA haben in Frankreich ein gewaltiges Echo. Die Bewegung wird vor allen Dingen von jungen Menschen getragen, die sich solidarisch mit den Anliegen schwarzer Amerikaner erklären, gleichzeitig jedoch Missstände in Frankreich anklagen. Am Samstag ist in Paris eine weitere Großdemonstration aus Solidarität mit der internationalen Bewegung Black Lives Matter geplant. Am Sonntag will Präsident Macron eine Rede zur Lage der Nation halten. Es wird eine besondere Rede werden, schreibt Nadia Pantel.

FC Bayern kann Meisterschaft perfekt machen. Es wäre der achte Liga-Sieg für die Bayern in Folge. Um den Titel zu gewinnen, müsste Borussia Dortmund am Nachmittag gegen Fortuna Düsseldorf verlieren und der FC Bayern am Abend gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen. Das Team aus München muss allerdings auf die Spieler Lewandowski, Müller und Thiago verzichten.

Ersatz-Parade für Trooping the Colour zu Ehren der Queen. Normalerweise findet Ehren der britische Königin Elisabeth II. eine große Trooping the Colour-Parade in der Nähe des Buckingham Palastes am zweiten Samstag im Juni statt. Dieses Jahr wurde das Ereignis wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen gibt es eine kleine Ersatz-Parade in Windsor ohne Zuschauer, die von der BBC im Fernsehen übertragen wird.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Die NFL stellt sich gegen Trump. Die weißen Quarterbacks Brees, Rodgers und Brady solidarisieren sich mit ihren schwarzen Kollegen, die friedlich protestieren wollen - daraufhin gibt die US-Footballliga wohl erstmals in ihrer Geschichte einen Fehler zu. Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Spanien bekommt eine Grundsicherung. 462 Euro statt bisher oft gar kein Geld vom Staat: Spaniens neue Sozialhilfe passiert das Parlament ohne Gegenstimmen. Diese Einmütigkeit ist fast eine Sensation - und zeigt, wie ernst die Lage ist. Von Sebastian Schoepp

Ein neuer Nachtzug in Deutschland. Der Alpen-Sylt-Nachtexpress des privaten Bahn-Anbieters RDC soll Passagiere möglichst virenfrei von den Bergen ans Meer bringen. Von Markus Balser

Corona-Auflagen in Europa: Sie könnten 3,1 Millionen Todesfälleverhindert haben. Zwei Studien versuchen zu beziffern, wie wirkungsvoll der Lockdown und andere Schutzmaßnahmen in vielen Ländern waren. Die Forscher warnen vor unüberlegten Lockerungen. Von Hanno Charisius

Die Regierung emanzipiert sich von der Autoindustrie. Der Verzicht auf die Autokaufprämie ist fast schon eine historische Zäsur im Verhältnis von Politik und Auto-Lobby. Sie ist gut für die Demokratie - und stärkt das Vertrauen der Bürger. Kommentar von Nico Fried

Warum Corona das Ende des BHs einleiten könnte. "Braless" ist schon länger Trend, in der Isolation haben nun noch mehr Frauen nichts unter dem T-Shirt getragen. Ob sie diese neu gewonnene Freiheit wieder aufgeben werden? Von Silke Wichert

Feministen sind die besseren Liebhaber. Aber was macht sie zur Krönung der Sex-Schöpfung? Von Katja Lewina

Frühstücksflocke

"Wir wollen eure Lichthupe sehen!" Die Clubs der Stadt sind immer noch zu, Konzerte und Festivals immer noch abgesagt, dann eben Autodisco mitten in der norddeutschen Provinz. Wie funktioniert das, im Auto zu feiern? Kann die Autodisko eine ernsthafte Alternative sein, wenn man eigentlich die ganze Zeit sitzen muss, nicht flirten kann und zumindest als Fahrer auch nicht saufen? Beobachtungen von Berit Dießelkämper