Die Bundesregierung hat wichtige Teile des geplanten Konjunkturpakets auf den Weg gebracht: die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und den Kinderbonus. Das Paket soll dafür sorgen, dass die Verbraucher angesichts der Corona-Krise wieder in Konsumlaune kommen. "Das letzte Gesetz ist heute morgen um 1.19 Uhr auf unseren Server gestellt worden", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf einer Pressekonferenz.

Die Steuerentlastung im Volumen von etwa 20 Milliarden Euro werde am 29. Juni von Bundestag und Bundesrat beschlossen und am 1. Juli in Kraft treten. Die Beschlüsse sollen Scholz zufolge zeigen: "Wir können auch anders. Unsere Maßnahmen haben Wumms."

Konkret beträgt die Mehrwertsteuer, die bei jedem Einkauf anfällt, von Juli an für ein halbes Jahr nur noch 16 statt 19 Prozent. Der ermäßigte Satz, der für viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs gilt, sinkt von sieben auf fünf Prozent. Ziel ist, dass Einkäufe im Supermarkt, im Möbelhaus, Elektromarkt oder Autohaus dadurch billiger werden. Scholz betonte, Deutschland solle fit für die Zukunft werden "und keine langanhaltende Konjunkturdelle von der Krise davontragen". Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte: "Es ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit."

Geschäfte, die ihre Preise wegen der geringeren Mehrwertsteuer in den kommenden Monaten vorübergehend senken wollen, müssen dafür nicht alle Preisschilder ändern. Sie könnten eine Ausnahmeregelung nutzen und den Rabatt pauschal an der Kasse gewähren, erklärte das Wirtschaftsministerium am Freitag. Nur bei preisgebundenen Waren wie Büchern, Zeitschriften und rezeptpflichtigen Arzneimitteln sei die Ausnahme nicht möglich.

Scholz fordert die Unternehmen auf, die jetzt auf den Weg gebrachten Steuererleichterungen für Investitionen zu nutzen. Die auf zwei Jahre befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibung solle die Unternehmen "überzeugen, dass sie investieren, jetzt und im nächsten Jahr". Er fügte hinzu: "Die Gelegenheit, es zu tun, ist jetzt besonders günstig."

Kinderbonus wird im September und Oktober ausgezahlt

Außerdem bekommen Familien einen Zuschuss von 300 Euro pro Kind - ausgezahlt in zwei Raten über das Kindergeld im September und Oktober. Weil der Bonus mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet, nicht aber auf die Grundsicherung angerechnet wird, profitieren besonders Familien mit geringen Einkommen. Familienministerin Giffey sprach von einem "guten Tag für Familien". Auch Familien, deren Kinder noch nicht geboren sind, aber noch in diesem Jahr zur Welt kommen, sollen profitieren. Der Kinderbonus werde für alle Kinder gewährt, die 2020 kindergeldberechtigt seien, sagte sie.

Scholz sieht große Chancen, in Deutschland eine zweite Infektionswelle mit dem Coronavirus zu vermeiden. Er bezeichnete die Chance als "sehr, sehr groß, dass wir daran vorbeikommen, dass uns diese große Problematik erreicht". Das Leben in der "neuen Normalität" mit dem Virus müsse so organisiert werden, dass es nicht zu einer zweiten Welle komme.

Brandenburg lockert Kontaktbeschränkungen und erweitert Maskenpflicht

Vom kommenden Montag an fällt in Brandenburg die Kontaktbeschränkung für zwei Haushalte oder bis zu zehn Personen weg. "Es ist ein großer Schritt, der natürlich den Menschen im Land eine neue Verantwortung gibt", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Dafür verschiebt sich der Fokus der Corona-Schutzmaßnahmen auf die Abstands- und Hygieneregeln. Die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz ab sechs Jahren wird von öffentlichen Bussen und Bahnen und dem Einzelhandel auf Krankenhäuser, Pflegeheime, Reisebusse und Schiffsausflüge erweitert.

Öffentliche und private Veranstaltungen dürfen vom 15. Juni an wieder mit bis zu 1000 Menschen stattfinden, dazu zählen auch Gottesdienste und Konzerte. Für Demonstrationen gilt keine Obergrenze mehr, aber der Mindestabstand muss eingehalten und der Zutritt gesteuert werden. In geschlossenen Räumen muss auf Frischluft geachtet und Teilnehmer müssen erfasst werden. Wer Gaststätten und Cafés besucht, kann länger bleiben: Die Sperrstunde zwischen 22 Uhr und 6 Uhr fällt weg. In Krankenhäusern und Pflegeheimen sind bis 15. Juli zwei Besucher möglich. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen bleiben bis Ende August verboten. Clubs, Diskotheken, Dampfsaunen und Bordelle bleiben vorerst noch geschlossen.

Die Kitas sollen ab Montag wie schon angekündigt für alle Kinder wieder öffnen, während die Schulen nach den Sommerferien ab 10. August zum normalen Unterricht zurückkehren sollen. In Schulen und Kitas fällt der allgemeine Mindestabstand dann weg, nur nicht zwischen Lehrern. Dafür müssen Hygieneregeln wie das Händewaschen eingehalten werden. Bisher galt ein Besuch der Kitas und Schulen mindestens tageweise.

Die neue Corona-Verordnung soll vorerst bis zum 16. August gelten. Bußgelder drohen weiter für die, die gegen die noch geltenden Regeln verstoßen.

NRW erlaubt größere Veranstaltungen und private Feiern

Nordrhein-Westfalen lockert weitere Corona-Schutzmaßnahmen. Von Montag an dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig Geschäfte betreten, teilte die Landesregierung am Donnerstag mit. Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 100 Zuschauern sind unter bestimmten Auflagen wieder erlaubt. Auch private Feste wie Jubiläen, Hochzeiten, Taufen oder Geburtstagsfeiern mit maximal 50 Teilnehmern sind dann wieder möglich, wenn Auflagen zur Rückverfolgung und Hygiene- und Schutzvorkehrungen eingehalten werden.

Bars sowie Wellnesseinrichtungen und Erlebnisbäder können ihren Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen. Erleichterungen gelten auch für Sportarten mit Körperkontakt. Sie sind ab Montag auch in geschlossenen Räumen für Gruppen bis zu zehn Personen, im Freien für Gruppen bis zu 30 Personen wieder zulässig. Sportwettbewerbe im Breiten- und Freizeitsport können unter Auflagen auch in Hallen wieder stattfinden.

Die grundsätzlichen Regelungen zur Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen mit Publikums- und Kundenverkehr bleiben bestehen. Auch Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August 2020 untersagt.

Seehofer: Werden Grenzkontrollen bis 15. Juni "ausschleichen"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat das Bundeskabinett über die geplanten Änderungen zu den Kontrollen an den Landesgrenzen informiert. Auf der anschließenden Pressekonferenz sagte er, dass vom kommenden Dienstag an wieder weitgehend Normalbetrieb an den deutschen Landesgrenzen herrschen soll. EU-Bürger können dann wieder ungehindert, ohne Kontrollen und ohne Quarantäne-Vorschriften, einreisen - von wenigen Ausnahmen abgesehen. "Das Infektionsgeschehen versetzt uns in die Lage, auf die Grenzkontrollen zu verzichten", erklärte Seehofer.

Der Innenminister kündigte an, er werde die Bundespolizei anweisen, die Kontrollen an den Binnengrenzen ab sofort bis 15. Juni schrittweise "auszuschleichen", also immer weniger Beamte an immer weniger Grenzübergängen einzusetzen. Das Wort wird normalerweise im Zusammenhang mit dem Absetzen von Medikamenten genutzt.

Auch die Kontrollen für Ausländer, die mit dem Flugzeug aus Italien kommen, werden dann beendet. Kontrollen für jene, die aus Spanien kommen, enden erst am 21. Juni. Für den Umgang mit Menschen aus Drittstaaten, für die noch bis 1. Juli ein Einreiseverbot besteht, wartet die Regierung auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission.

In allen Bundesländern außer Brandenburg und Nordrhein-Westfalen besteht derzeit aufgrund von Landesverordnungen eine Verpflichtung zur Quarantäne bei Einreisen aus EU-Staaten, die eine Zahl von Neu-Infizierten von mehr als 50 Fällen pro 100 000 Einwohner aufweisen, jeweils an sieben aufeinander folgenden Tagen. Dies ist seit der vergangenen Woche in Schweden der Fall.

Seehofer kündigte am Ende der Pressekonferenz an, Deutschland werde weitere kranke Flüchtlingskinder aus Griechenland ins Land holen; auch aus der Seenotrettung wolle man 80 Geflüchtete aus Italien und Malta übernehmen. Der Innenminister hatte Mitte März zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland strenge Einreisebeschränkungen verhängt und Grenzkontrollen angeordnet. Auch EU-Ausländer durften seither nur einreisen, wenn sie in Deutschland arbeiten oder einen anderen triftigen Grund vorweisen konnten.

Das Nachbarland Österreich will vom 16. Juni an das Reisen in die meisten Länder Europas wieder erlauben und die Quarantäne-Pflicht aufheben. Dazu gehöre auch das besonders von der Corona-Pandemie betroffene Nachbarland Italien, sagte Außenminister Alexander Schallenberg. Ausgenommen sind Schweden, Großbritannien, Portugal und zunächst auch Spanien. Für die besonders betroffene norditalienische Region Lombardei gelte weiterhin eine teilweise Reisewarnung, so Schallenberg.

Maas: Reisewarnung auch vor September immer wieder auf Prüfstand

Außenminister Heiko Maas will die am Mittwoch verlängerte Reisewarnung für Länder außerhalb der Europäischen Union schnell an veränderte Bedingungen anpassen. "Wir werden deshalb die Reisewarnung auch vor September immer wieder auf den Prüfstand stellen, immer mit der Sicherheit der Reisenden als zentralem Kriterium", teilte Maas am Mittwoch mit. "Dort - und nur dort - wo das Gesamtpaket aus positiver Pandemieentwicklung, einem stabilen Gesundheitssystem, stimmigen Sicherheitsmaßnahmen für den Tourismus und verlässlichen Hin- und auch Rückreisemöglichkeiten das zulässt, können wir möglicherweise schon früher von einer Reisewarnung zu Reisehinweisen zurückkehren."

Die Bundesregierung hatte die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängert. Ausnahmen für einzelne Länder sind möglich. Den Beschluss fasste das Bundeskabinett am Mittwoch.

Anders als bei europäischen Nachbarn gebe es für den Rest der Welt noch nicht die gemeinsamen belastbaren Datengrundlagen, Kriterien und Abstimmungsprozesse, die einen uneingeschränkten Reiseverkehr ohne unkalkulierbare Risiken wieder möglich machten, so Maas dazu. "Wir können und werden nicht riskieren, dass im Sommer erneut Deutsche in aller Welt stranden oder Urlaubsrückkehrer das Virus unentdeckt nach Deutschland tragen."

Der Bundesregierung sei bewusst, dass viele Bürger so schnell wie möglich auch außerhalb Europas wieder reisen wollten. Er nannte Urlaubsziele in der Türkei und in Nordafrika aber auch Südostasien und Amerika. Klar sei aber auch: Eine Aufhebung der Reisewarnung müsse in das Gesamtbild passen. "Solange pandemiebedingt Einreiseverbote aus Drittstaaten in die Europäische Union bestehen, wäre es nicht vermittelbar, wenn dort schon wieder zu Tausenden europäische Touristen unterwegs sind", erklärte Maas.