Stillstand mitten in der Hauptsaison: Der österreichischen Tourismusort Mayrhofen in Tirol ist nach dem vermehrten Auftreten der südafrikanischen Mutation des neuartigen Coronavirus menschenleer.

Von Tobias Dirr

Das Wichtigste zum Coronavirus

Österreich spricht Reisewarnung für Tirol aus. Das erklärt die Bundesregierung in Wien. Zuletzt war es in dem an Bayern grenzenden Bundesland zu einer starken Ausbreitung der ansteckenderen Coronavirus-Variante gekommen, die zuerst in Südafrika entdeckt worden war. "Daher ist alles zu tun, um zu verhindern, dass sich diese Mutationen immer weiter ausbreiten", sagt Bundeskanzler Kurz. Alle Meldungen weltweit im Überblick

Verwaltungsgerichtshof kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg. Demnach muss die Vorschrift in der Corona-Verordnung, die Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis 5 Uhr vorsieht, außer Vollzug gesetzt werden. Zum letzten Mal findet sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Anwendung. Damit war der Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen erfolgreich. Die Meldungen aus Deutschland im Überblick

Spahn: "Als Gesellschaft sind wir dankbar für diesen Einsatz." Im sogenannten Corona-Kabinett sind heute drei Entscheidungen getroffen worden, wie der Bundesgesundheitsminister mitteilt. Demnach wird es erneut eine Corona-Prämie für die Beschäftigten auf Intensivstationen geben, der Bund wird auch für die kommende Grippesaison zusätzlich Impfstoff bestellen, und das Unterstützungsprogramm für den öffentlichen Gesundheitsdienst wird aufgestockt. Zur Nachricht

Die magische 50. Ein Inzidenzwert unter 50 galt lange als verheißungsvolles Ziel, ab dem Lockerungen möglich sein würden. Mit der Virusvariante B.1.1.7 gibt es nun allerdings neue Probleme. Die Analyse lesen Sie mit SZ Plus.

EXKLUSIV Wie Luxemburg seine Nachbarn ausnimmt. Das kleine Land verdient jedes Jahr Milliarden auf Kosten anderer Länder, denen Steuern entgehen. Welche Folgen hat das für Europa? Und was bedeutet es für die Luxemburger selbst? Die Geschichte einer Steueroase in zehn Infografiken. Steuervermeidung befeuert Verschwörungstheorien und bedroht die Solidarität in der Gesellschaft. Was die Staatengemeinschaft nun tun muss, kommentiert Ralf Wiegand.

SZ Plus: Und raus bist du. Luxemburg hat sich im Eiltempo von einem Arbeiterland in eine Metropole des großen Geldes verwandelt. Doch es ist etwas anderes, eine Steueroase zu nutzen, als in einer zu leben. Ein Besuch in der Tiefebene der Hochfinanz. Von Friedrich Bungert (Fotos) und Viktoria Spinrad (Text)

Deutschland weist russischen Diplomaten aus. Als Reaktion auf die Ausweisung eines deutschen Diplomaten aus Russland muss ein Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin das Land verlassen. Das Auswärtige Amt teilt mit, dass ein russischer Diplomat zur "unerwünschten Person" erklärt wurde. Zur Nachricht

Neue Airlines wittern ihre Chance. Fluggesellschaften hat es in der Pandemie sehr hart getroffen. Ausgerechnet jetzt wollen neue Anbieter ins Geschäft einsteigen. Von Jens Flottau

Aktivisten rufen zu Generalstreik in Myanmar auf. Arbeiter im ganzen Land sollen bereits ihre Arbeit niedergelegt haben. In mehreren Städten ziehen den dritten Tag in Folge Tausende Menschen auf die Straße, um gegen den Putsch vor einer Woche zu demonstrieren. Die Proteste sind die größten seit der von Mönchen angeführten "Safran-Revolution" 2007 gegen das damalige Militärregime. Zur Nachricht

Winter in Deutschland: "Die Lage ist katastrophal." Schnee und Eis behindern den Verkehr, Retter sind im Dauereinsatz. Mancherorts sinken die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad und an der Ostsee droht Hochwasser. Zu den Bildern

SZ Plus: Die Welt impft - Deutschland debattiert. Nach dem Impf-Fehlstart tobt eine Diskussion, ob der Staat mehr Zwang auf die Firmen ausüben soll. Rat geben könnte einer, von dem man es am wenigsten erwartet hätte. Von SZ-Autoren

Guardiolas Taktik-Manöver mit Gündoğan. Im Premier-League-Spitzenspiel deckt Pep Guardiola mit Manchester City die Schwächen von Jürgen Klopps FC Liverpool gnadenlos auf - İlkay Gündoğan brilliert dabei in einer neuen Rolle. Von Sven Haist

Dieser Typ ist völlig normal. Es kann kein größeres Vorbild geben als den Quarterback Tom Brady: Er zeigt, dass einem die Natur nicht unfassbare Athletik oder grandioses Talent schenken muss, um der Beste zu sein in dem, was man im Leben tut. Kommentar von Jürgen Schmieder

