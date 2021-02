Von Jens Flottau, Frankfurt

David Neeleman hat in der Luftfahrtbranche legendenhaften Status. Mit Morris Air, Jet Blue Airways, West Jet und Azul hat der amerikanische Unternehmer im Laufe seiner Karriere vier Fluggesellschaften gegründet. Frei nach Oliver Kahns "Immer weiter"-Motto ist er dafür durch die Welt gejettet und ist berühmt dafür, sich bei langen Nachtflügen hinten im Cockpit einer seiner Maschinen eine Matte auszurollen, um trotz allem ein paar Stunden Schlaf abzubekommen. Alle vier Airlines sind Erfolge geworden - die unbekannte Morris ist heute Teil der größten Billigfluglinie Southwest.

Es ist also nicht allzu verwunderlich, dass sich Neeleman auch in der bislang größten Krise des Sektors nicht davon abbringen lässt, eine weitere Airline ins Rennen zu schicken. Breeze Airways soll schon im März, also in wenigen Wochen loslegen. Deutlich erstaunlicher ist indes, dass Neeleman bei weitem nicht der einzige ist. Weltweit bereiten nach einer Aufstellung des Flugzeugleasing-Spezialisten Avolon mehr als 30 Fluggesellschaften ihre Erstflüge vor. Das sind mehr neue Anbieter, als im Krisen-Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie verschwunden sind.

"Der Zyklus beginnt von neuem", sagt Avolon-Chef Domhnal Slattery. "Es wird ein wenig Zeit brauchen, aber es wird neue Sieger geben." Die Start-Ups werden, so prognostiziert der Leasing-Konzern, diejenigen sein, die in den kommenden Jahren am stärksten wachsen. Damit sind sie für die beiden großen Flugzeughersteller Boeing und Airbus und für die Vermieter, denen mittlerweile knapp die Hälfte der aktuellen Flotte gehört, als mögliche neue Kunden sehr interessant. Besonders zu Zeiten, in denen Airlines massenweise Auslieferungen stornieren oder verschieben. So hat Boeing im vergangenen Jahr etwa ein Viertel des Auftragsbestandes für die 737 MAX verloren, viele Airlines geben, wenn sie können, die Maschinen vorzeitig an die Vermieter zurück. Diese hoffen, für sie schnell wieder Verwendung zu finden.

Billige Flugzeuge gibt es gerade zuhauf, Personal auch

Die Bandbreite bei den Neuen ist groß. Die meisten wollen sich auf Kurz- und Mittelstrecken versuchen, aber es gibt auch Projekte für neue Langstreckenairlines, obwohl die meisten Verbindungen noch massiven Reisebeschränkungen unterliegen und daher nicht wirtschaftlich betrieben werden können. Doch andererseits ist die Gelegenheit, eine neue Airline zu gründen, gar nicht so ungünstig. Es wird wohl auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein, mit so niedrigen Kosten zu starten: Billige Flugzeuge gibt es zuhauf, auch die Flughäfen sind um jeden neuen Kunden froh und werden, was Gebühren angeht, mit sich reden lassen.

Noch vor gut einem Jahr war eines der größten Probleme vieler Airlines der Personalmangel. Es gab nicht genügend Piloten, Flugbegleiter und Techniker. Doch jetzt haben die Fluglinien die große Auswahl an gut ausgebildeten Spezialisten, die anderswo entlassen worden sind und nun im Zweifel auch für deutlich weniger Geld zu fliegen bereit sind. Hauptsache, es geht weiter. Und schließlich sind die Kerosinpreise, obwohl sie zuletzt wieder gestiegen sind, immer noch auf einem für alle sehr erträglichen Niveau.

Auch in Sachen Marktzugang gibt es Chancen. Praktisch alle Etablierten haben ihre Flugpläne radikal zusammengestrichen, derzeit in Europa auf deutlich weniger als die Hälfte und die Lufthansa auf etwa 20 Prozent. Es gibt also Strecken, die vor der Krise gut gelaufen sind und jetzt aber brachliegen. Wer mit Timing, Preisen und Produkt richtig liegt, könnte eine auskömmliche Nische finden, sobald die Nachfrage für Flugreisen wieder anzieht. Ältere Fluggesellschaft haben dann, wann auch immer die Corona-Pandemie ausläuft, ein weiteres Problem zu lösen.

Norwegian etwa. Einst selbst gefeiert für die mutigen Pläne, das Billigflugmodell auch auf der Langstrecke durchzusetzen, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst und will sich nun mit etwa einem Drittel ihrer früheren Flotte auf Strecken innerhalb Skandinaviens plus ein wenig Ferienflüge nach Südeuropa konzentrieren. Dumm nur, dass ein paar ehemalige Norwegian-Manager mit Tonje Wikstrøm Frislid an der Spitze nun ihre eigene Airline Flyr gründen. Flyr ist noch radikaler auf billig gedreht - Buchungen etwa können nur über die App gemacht werden. Frislid war früher bei Norwegian für die Crew-Planung verantwortlich.

Pläne für Orte, die bisher nicht an den Flugverkehr angeschlossen sind

Und obwohl Norwegian schon vor Corona mit den Billig-Langstreckenflügen massiv in die Krise geraten war, versuchen sich nun Neue an dem Konzept. Flypop hat sich Starthilfen aus dem staatlichen britischen Future Fund gesichert und will in der zweiten Hälfte des Jahres Flüge nach Südost-Asien aufnehmen. Die Hotelkette Iberostar wird mit einem Airbus A350 unter der Marke "World2Fly" von Spanien aus Ziele in Lateinamerika und der Karibik anfliegen. Auch die Lufthansa-Gruppe macht nicht nur Flugbetriebe dicht (Germanwings, Sun Express Deutschland), sondern startet mit Eurowings Discover einen neuen. Die Airline soll Langstrecken vor allem zu Ferienzielen anbieten und sich damit in einem Segment durchsetzen, in dem die Kurzstrecken-Airline Eurowings gescheitert ist.

Eines der wohl ungewöhnlichsten Projekte heißt Cielo Fly, eine kleine Airline, die Andorra an den Weltluftverkehr anbinden soll. Da es in dem kleinen Pyrenäen-Staat keinen geeigneten Flughafen gibt, will Cielo Fly ihre Basis im nahen La Seu de Urgell in Spanien aufziehen.

David Neeleman hat mit Breeze ganz andere Ambitionen. 60 Airbus A220 hat er fix bestellt, die ersten drei sollen dieses Jahr ausgeliefert werden und dann will er den Markt in den USA mit einem neuen Konzept aufmischen. Airbus baut ihm nach langen Verhandlungen eine Version des Flugzeuges mit mehr Reichweite. Nun könnte Breeze auch Transatlantikflüge anbieten.