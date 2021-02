Von Berit Uhlmann

Schon vor den Schulschließungen war in vielen Familien der Stress gewaltig und die Ratlosigkeit hoch. Selbst die aufmerksamsten Schüler wussten oft keine Antwort auf die Frage: "Hast Du morgen eigentlich Unterricht?". Britische Medien wunderten sich über die deutsche Eigenheit namens "Lüften" und man konnte ins Grübeln kommen, ob die aufgesperrten Fenster vielleicht mehr Folklore als wissenschaftlich sinnvoll sind. Dazu die Furcht vor den Blasinstrumenten als Aerosolverbreiter, die Eltern im Unklaren zurückließ, ob sie die Kinder noch zum Üben auf der Flöte animieren sollten. Was ist denn nun angebracht? Was muss wirklich sein?

Vermutlich werden viele Details weiter unklar sein, wenn die Schulen irgendwann wieder öffnen. Doch immerhin haben Forscherinnen und Forscher nun erstmals einheitliche wissenschaftliche Empfehlungen vorgelegt, wie der Unterricht unter Pandemiebedingungen aussehen sollte. Am Montag erschien die erste S3-Leitlinie zu Maßnahmen, die Übertragungen von Sars-CoV-2 an Schulen verhindern sollen. S3 ist die Klassifikationsstufe, für die die strengste wissenschaftliche Systematik angewandt wird. Die Autoren um Eva Rehfuess von der Pettenkofer School of Public Health an der LMU München haben dafür neben Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen auch Vertreter der wichtigsten Betroffenen konsultiert: Schüler, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter von Schul- und Gesundheitsämtern waren einbezogen.

Am Ende dieses Prozesses empfahlen die Beteiligten mit großer Zustimmung, dass Schüler und Lehrer im Unterricht Alltagsmasken tagen sollten. Die Gesichtsbedeckung reduziert die Übertragung von SARS-CoV-2, schadet aber nach allem, was man weiß, nicht, heißt es in der Leitlinie. Sie gesteht allerdings Grundschülern Ausnahmen zu, wenn die Infektionszahlen niedrig sind. Skeptischer war die Expertenrunde, ob FFP-2-Masken im Unterricht eine gute Idee seien. Sie verweist darauf, dass es derzeit keine speziell für Kinder angepassten Masken dieses Typs gibt und die Kosten deutlich höher sind als bei den simpleren Produkten. Dieser Schutz wird daher nur jenen Schülern und Lehrern empfohlen, die ein hohes Risiko für schwere Covid-Verläufe tragen.

Die Leitlinienautoren sprechen sich zudem dafür aus, den Sportunterricht grundsätzlich beizubehalten. Voraussetzung ist, dass die Leibesübungen in kleinen, festen Gruppen im Freien stattfinden. Dann seien auch keine Masken nötig. In Innenräumen sollte Turnunterricht nur mit Abstand und guter Lüftung erfolgen. Ins Gewicht fiel bei dieser Entscheidung insbesondere, dass körperliche Aktivität grundsätzlich einen gesundheitlichen Nutzen hat.

Die Leitlinienautoren plädieren zugleich einhellig für den Musikunterricht. Sie empfehlen aber, auf Singen und den Einsatz von Blasinstrumenten zu verzichten. Große Ausbrüche in Chören sowie einige Studien hatten Hinweise darauf gegeben, dass diese Aktivitäten eine höhere Ansteckungsgefahr bergen, höchstwahrscheinlich weil dabei besonders viele potenziell infektiöse Aerosole in die Umgebungsluft gelangen und dort unter Umständen für längere Zeit verbleiben können. Berliner Forscher zeigten zum Beispiel, dass 13-Jährige beim Singen mehr Aerosole ausstoßen als beim Sprechen. Ein Kompromissvorschlag, Singen und Trompeten ins Freie zu verlegen oder lediglich im Rahmen von Einzelunterricht anzubieten, fiel bei den Entscheidern der Leitlinie knapp durch.

Mobile Luftreiniger halten die Autoren für erwägenswert, nicht zwingend

Dagegen sollte Lüften, obgleich gerade im Winter für manche Eltern ein Reizthema, beibehalten werden. Zwar gibt es keine umfangreichen Untersuchungen zu dieser Praxis in den Schulzimmern. Dennoch ist naheliegend, dass mit dem Durchzug - in der Fachsprache Querlüften genannt - auch die Aerosole mit ihrer potenziell infektiösen Fracht ins Freie befördert werden. Zudem ist diese Intervention sehr kostengünstig, so dass die Vorteile den Experten zufolge höher wiegen als eventuelle Akzeptanzprobleme. Die Leitlinie sieht vor, dass Fenster und Türen jeweils für 3 bis 5 Minuten offen stehen. Im Winter sollte alle 20 Minuten, im Sommer auch etwas öfter gelüftet werden. Zusätzlich auch mobile Luftreiniger im Klassenzimmer aufzustellen, halten die Leitlinienautoren für erwägenswert. Auch diese Geräte wirken Ansteckungen wahrscheinlich entgegen, verursachen auf der anderen Seite jedoch Lärm, hohe Kosten und einen ökologisch fragwürdig hohen Ressourcenverbrauch.

Wenn das Infektionsgeschehen hoch ist, sieht die Leitlinie weiterhin eingeschränkten Unterricht vor. Die Schulen sollten nur für bestimmte Jahrgänge oder für halbe Klassen geöffnet sein. Die Autoren bewerteten in diesem Fall den Infektionsschutz höher als die potenziellen Schäden, etwa Stress in den Familien und eingeschränkte Bildungschancen. Bei geringer Inzidenz sollte Präsenzunterricht jedoch eher im vollen Umfang erfolgen. Die Kohortierung, also die Aufteilung von großen Gruppen wie Jahrgängen in kleinere, feste Gruppen, kann auch unabhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen beibehalten werden.

Die Frage, wann und unter welchen Umständen Schulen überhaupt wieder öffnen sollten, war nicht Gegenstand der Leitlinie. Die Autorinnen und Autoren wollen sie auch nicht als Voraussetzung für Schulöffnungen verstanden wissen. Ihre Aussage sei lediglich, so Eva Rehfuess: "Wenn die Schulen aufmachen, dann mit diesem Konzept".

Man muss festhalten, dass für all diese Maßnahmen die wissenschaftliche Evidenz niedrig bis sehr niedrig ist. Das heißt allerdings nicht, dass die Interventionen nicht wirken. Bevölkerungsweite Maßnahmen haben in der Regel das Problem, dass sie nicht mit den gleichen strengen Methoden untersucht und bewertet werden können wie etwa ein neuer Fiebersenker. Das gilt umso mehr, wenn diese Maßnahmen im Bündel wirken - wie die Regelungen zum Nichtraucherschutz oder eben in der Pandemiebekämpfung.

Dennoch kann eine Leitlinie selbst bei geringer oder lückenhafter Evidenz Empfehlungen geben, sagen die Mitautorinnen Lisa Pfadenhauer und Brigitte Strahwald von der LMU. "Voraussetzung ist dabei stets, dass ein strukturierter, transparenter, nachvollziehbarer Prozess eingehalten wird". Wenn die Evidenz nicht ausreicht, wird ein Expertenkonsens angestrebt. Die Einbeziehung ganz unterschiedlicher Fachleute erlaubt zudem, neben den gesundheitlichen Wirkungen auch Kriterien wie Machbarkeit und Akzeptanz, gesundheitliche Chancengleichheit sowie soziale, wirtschaftliche und ökologische Folgen einzuschätzen. Sicher ist jetzt schon, dass diese Leitlinie nicht die letzte bleiben soll. Es ist vorgesehen, sie regelmäßig zu aktualisieren.