Österreichs Innenminister: Kein Hinweis auf weiteren Täter. Der getötete mutmaßliche Angreifer von Wien sei Sympathisant der Terrormiliz "Islamischer Staat" gewesen, sagt Nehammer. Der Mann war 20 Jahre alt und wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft. Die Zahl der Verletzten erhöht sich auf 22, unter den Todesopfern ist auch eine Deutsche. Auf einer Themenseite zum Terroranschlag zeigt Facebook versehentlich brutale Fotos und Videos vom Tatort, berichtet Simon Hurtz. Was über den Anschlag bisher bekannt ist und was nicht, lesen Sie hier.

Kanzler Kurz nennt Tat "Anschlag auf unsere freie Gesellschaft". Man werde diesem Hass keinen Raum geben, sagt Kurz weiter, berichten Anna Ernst und Barbara Galaktionow. Alexandra Föderl-Schmid schreibt in ihrem Kommentar, es sei für Experten nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der Terror auch in der lebenswertesten Metropole der Welt Einzug halten würde.

Blutige Spur durch Europa. Nach den Anschlägen in Frankreich nun auch eine aufsehenerregende Mordtat in Österreich: Die Gewaltbereitschaft der Islamisten nimmt erneut zu. Auch Deutschland könnte wieder getroffen werden. Von Constanze von Bullion, Florian Flade, Paul-Anton Krüger und Georg Mascolo (SZ Plus)

Obama vergleicht Trump mit "zweitklassigem Diktator". Der Ex-Präsident macht sich über das Twitter-Gebaren seines Amtsnachfolgers lustig. In zwei kleinen Gemeinden beginnt der Wahltag unterdessen schon um Mitternacht. Warum nicht klar ist, wann genau das Ergebnis der Präsidentenwahl feststehen wird, erklärt Reymer Klüver. Hier lesen Sie alle Entwicklungen der Wahl im Live-Blog.

Junge Union favorisiert Merz als CDU-Vorsitzenden. Für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet ist das Votum ein Rückschlag. Er landet bei der Abstimmung in der JU hinter seinen Konkurrenten Merz und Röttgen nur auf Platz drei. Von Robert Roßmann

Gutachter im Halle-Prozess hält Angeklagten für voll schuldfähig. Das psychiatrische Gutachten im Halle-Prozess bescheinigt dem Angeklagten trotz einer gestörten Persönlichkeit volle Schuldfähigkeit. Der Mann hatte versucht, die hiesige Synagoge zu stürmen, und zwei Menschen erschossen. Bei einer Verurteilung droht ihm Sicherungsverwahrung. Von Antonie Rietzschel

Coronavirus

Spahn: "Notbremse" war nötig. Der Gesundheitsminister informiert über die aktuelle Situation im Gesundheitswesen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke ist mit Corona infiziert, Verkehrsminister Scheuer in Quarantäne. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Wo Kinder noch trainieren dürfen. Das Sportverbot im November setzten die Bundesländer unterschiedlich um. Beim Fußball macht sich das etwa in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern bemerkbar: Dort sind Kinder und teils auch Jugendliche vom teilweisen Sportverbot ausgenommen. Von Johannes Aumüller

Schon 30 Klagen gegen Teil-Lockdown in Bayern. Vor dem Verwaltungsgerichtshof wehren sich diverse Betriebe gegen ihre Schließung. In Würzburg scheitert ein Schüler mit einer Klage gegen seine Quarantänepflicht. Alle Entwicklungen im Freistaat im Überblick

Palmer: Senioren sollen nur noch morgens einkaufen. Tübingens Oberbürgermeister will FFP2-Masken an ältere Bürger verteilen und bittet Jüngere, aus Rücksicht vormittags die Geschäfte zu meiden. In der Risikogruppe ist das nicht allen recht. Von Claudia Henzler

Die Mehrheit wird zum Schweigen gebracht. Donald Trump versucht, Wähler der Gegenseite von der Stimmabgabe abzuhalten. Die Unterdrückung von Wählern in den USA hat eine lange Geschichte. Gastbeitrag von Jan-Werner Müller

Da braut sich was zusammen. Die Demonstrationen gegen die Corona-Politik werden zwar kleiner, der Ton aber immer aggressiver. Wie gefährlich können die Proteste noch werden? Von Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke

