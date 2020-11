Von SZ-Autoren

Für den Anschlag von Wien ist nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) "mindestens" ein islamistischer Terrorist verantwortlich. Ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Attentäter sei von Sicherheitskräften ausgeschaltet worden. Ein vermeintlicher Sprengstoffgürtel habe sich als Attrappe herausgestellt. Der Mann sei identifiziert, er sei ein Sympathisant der Terrormiliz "Islamischer Staat" gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen in Wien.

Weitere Details über den Angreifer, zum Beispiel über seine Herkunft, machte Nehammer zunächst nicht. Er sagte lediglich, der unschädlich gemachte Angreifer sei eine "Person, die sich dem IS besonders verbunden fühlt". Die dpa berichtet unter Berufung auf die österreichische Agentur APA allerdings, dass der erschossene Attentäter laut Nehammer 20 Jahre alt und wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft war. Demnach hatte er einen österreichischen und einen nordmazedonischen Pass und wollte in der Vergangenheit nach Syrien ausreisen, um sich dem IS anzuschließen. Er sei daran gehindert worden und stattdessen im April 2019 wegen Mitgliederschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann sei am 5. Dezember "vorzeitig bedingt entlassen" worden. Demnach fiel er unter die Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes.

Ähnlich äußerte sich der Chefredakteur der österreichischen Wochenzeitung Falter, Florian Klenk. Demnach wurde der Täter in Wien geboren und wuchs auch dort auf. Er habe albanische Wurzeln. Seine Eltern stammen demnach aus Nordmazedonien

Er könne nicht ausschließen, dass es mehrere Täter gebe, sagte Nehammer. Bei Hausdurchsuchungen "im Umfeld des Täters" seien mehrere Menschen festgenommen worden, erfuhr die österreichische Nachrichtenagentur APA aus dem Innenministerium.

Nach Aussage des Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl wurde der Attentäter um 20.09 Uhr tödlich getroffen. Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, sagte, die Wohnung des Attentäters sei mit Sprengstoff geöffnet worden. Insgesamt hätten sieben Einsatzkräfte von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht. Deutschland habe Unterstützung durch Einsatzkräfte angeboten, bei Bedarf werde darauf zurückgegriffen.

Den Angaben zufolge hat es bereits am Abend drei zivile Todesopfer gegeben, zwei Männer und eine Frau. Am Morgen teilte der Innenminister der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge mit, dass eine weitere Frau gestorben sei. Damit wurden bei der Bluttat am Montagabend insgesamt vier Menschen von dem oder den Attentätern getötet.

Außerdem gab es mehrere Verletzte. Insgesamt würden 17 Opfer des Angriffs in mehreren Spitälern behandelt, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds der Stadt Wien am Dienstagmorgen der Nachrichtenagentur APA. Mindestens sieben von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Sie befänden sich "in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand". Ein bei dem Anschlag verletzter Polizist befinde sich in "kritisch-stabilem" Zustand.

Der ORF berichtet, die beiden ermordeten Männer seien am Fleischmarkt beziehungsweise am Schwedenplatz aufgefunden worden. Eine Kellnerin wurde demnach offenbar während ihrer Arbeit am Ruprechtsplatz getötet.

Innenminister Nehammer sprach von einer "Situation, wie wir sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben". Der Anschlag sei ein "Angriff auf unsere Werte und ein völlig untauglicher Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu schwächen oder sogar auseinanderzubringen. Das lassen wir uns auf keinen Fall von wem auch immer gefallen", so Nehammer weiter.

Dreitätige Staatstrauer in Österreich

Österreich ehrt die Opfer des Terrorakts mit einer dreitägigen Staatstrauer. Das beschloss der Sonder-Ministerrat am Dienstag in Wien. Sie gilt bis einschließlich Donnerstag. Die Ereignisse hätten das Land schwer erschüttert und betroffen gemacht. Es handele sich bei der Attacke um eine "abscheuliche Tat" und "einen Anschlag auf die Freiheit und Demokratie der Republik Österreich", sagte Kanzler Sebastian Kurz. Am Dienstag, dem ersten Tag der Staatstrauer, soll um 12 Uhr eine "Minute des stillen Gedenkens" eingehalten werden. Auch die Schulen sollen zu Beginn des Unterrichts am Mittwoch eine Gedenkminute abhalten.

Innenminister: Mindestens ein Tatverdächtiger noch auf der Flucht

Nach dem Anschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt hatte sich Innenminister Nehammer bereits in der Nacht in einer Pressekonferenz geäußert. Er sprach vom "schwersten Tag für Österreich seit vielen Jahren". Österreich sehe sich mit einem Angriff konfrontiert, den das Land in dieser Heftigkeit schon lange nicht mehr habe erleben müssen. Es gebe "mehrere Verletzte" und "mehrere Tote". Es sei gelungen, einen mit einem "automatischen Sturmgewehr" bewaffneten Terroristen "auszuschalten". Mindestens ein Täter befinde sich aber noch auf der Flucht. "Wer einen von uns angreift, der greift uns alle an", sagte der ÖVP-Politiker.

Nehammer appellierte an die Bürgerinnen und Bürger der Hauptstadt, auch am Dienstag zu Hause zu bleiben oder zumindest die Innenstadt zu meiden. In Absprache mit anderen Behörden habe man sich darauf verständigt, die Schulpflicht für diesen Tag auszusetzen - Eltern sollten ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause behalten. "Der Tag gilt als entschuldigt."

Früher am Abend hatte Nehammer erklärt, bei den Schusswechseln handele es sich um einen "augenscheinlichen Terroranschlag". "Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen", so der Minister im ORF.

Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, sagte, mehrere Behörden seien in die "hochsensiblen Ermittlungen" einbezogen. Es gebe Absperrungen im inneren und äußeren Bereich Wiens, dazu verstärkte Kontrollen an den Grenzen, in die auch Partnerländer eingebunden seien. Das "Gebot der Stunde" sei es, die "Gefahrenabwehr sicherzustellen".

Kanzler Kurz schließt antisemitischen Hintergrund nicht aus

Auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hatte in der Nacht noch keine Entwarnung gegeben. "Es ist definitiv ein Terroranschlag", sagte Kurz im ORF. Er forderte die Bevölkerung auf, weiter an einem sicheren Ort zu bleiben und auf die Nachrichten zu achten. Kurz nannte die Sicherheitslage in der Stadt sehr angespannt.

Er schloss einen antisemitischen Hintergrund angesichts des Tatorts nahe einer Synagoge nicht aus. (Reaktionen auf den Angriff in der Wiener Innenstadt lesen Sie hier.)

Wiener Polizei spricht von sechs Tatorten in der Innenstadt

Insgesamt gab es laut Polizei sechs Tatorte in der Wiener Innenstadt, alle in unmittelbarer Nähe der Seitenstettengasse. Die weiteren Tatorte sind offenbar am Fleischmarkt, am Morzinplatz, am Bauernmarkt, am Salzgries und am Graben.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sagte, dass bei dem Angriff "wahllos auf Personen in den Lokalen" geschossen worden sei - vor allem auf jene, die draußen saßen. Kurz vor dem Lockdown, der in Österreich in der Nacht zum Dienstag beginnen sollte, war die Innenstadt ungewöhnlich voll. Auf Videos, die der Privatsender Oe24 am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Spekulationen um Synagoge als Anschlagsziel

Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung zu Mutmaßungen, der Angriff habe der Wiener Hauptsynagoge gegolten, die in der Seitenstettengasse liegt. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) und oberster Vertreter der Juden in Österreich, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, die Synagoge in der Seitenstettengasse sei "zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen" gewesen.

Der SZ sagte Deutsch, dass an mehreren Orten nahe der Gemeinde Schüsse gefallen seien. "Offenbar haben die Täter unter anderem in eine Bar und in ein Restaurant geschossen." Als Vorsichtsmaßnahme blieben am Dienstag "alle Synagogen, jüdische Schulen sowie die Institutionen der IKG, koschere Restaurants und Supermärkte" geschlossen.

Sollte es sich tatsächlich um einen Terrorangriff auf die Synagoge handeln, wäre dies der dritte in etwas mehr als 40 Jahren. Im April 1979 war im Hof des Wiener Stadttempels ein halbes Kilogramm Plastiksprengstoff explodiert. Eine palästinensische Terrorgruppe übernahm damals die Verantwortung. Im August 1981 verübte ein anderes palästinensisches Terrorkommando einen Anschlag auf den Seitenstettentempel, bei dem es zwei Tote und 21 teils Schwerverletzte gab. Die Täter drangen damals während des Gottesdienstes am Sabbat in die Synagoge ein und feuerten in die Menge.