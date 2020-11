In der österreichischen Hauptstadt fallen an mehreren Orten Schüsse, die Behörden sprechen von einem Anschlag mit mindestens zwei Toten. Die Lage bleibt unübersichtlich.

Von Leila Al-Serori, Wien

Es waren die letzten Stunden vor dem Inkrafttreten der Corona-Ausgangsbeschränkungen in Wien, die Straßen und Außenbereiche der Restaurants aufgrund der ungewöhnlich warmen Temperaturen voll, als sich die Nachrichten plötzlich überschlugen. Von einem Anschlag auf die Synagoge in der Innenstadt berichteten mehrere Medien gegen 20 Uhr, dann wieder von einer Schießerei in der Nähe, im sogenannten Bermuda-Dreieck, einer bekannten Ausgehmeile. In den sozialen Netzwerken wurden Videos von blutenden Menschen geteilt, von Schüssen auf dem Wiener Morzinplatz und von panisch davonlaufenden Passanten.

Die Lage blieb den ganzen Abend über unklar.

Ein oder mehrere Attentäter sollen mit Langwaffen an sechs Tatorten wild um sich geschossen haben, hieß es am späteren Abend von den Behörden. Mindestens ein Zivilist wurde offenbar getötet, fünfzehn Menschen zudem verletzt, darunter ein Polizist. Dutzende Rettungswagen waren im Einsatz. Ein Täter soll laut Polizei tot sein, weitere flüchtige Täter wurden nicht ausgeschlossen. "Wir tun das Beste, um der Situation Herr zu werden. Es kann noch mehrere Stunden dauern", hieß es aus dem Innenministerium. Gerüchte, einer der Täter habe einen Sprengstoffgürtel getragen, konnten zunächst weder bestätigt, noch ausgeschlossen werden. Laut Bürgermeister Michael Ludwig wurde ein Entminungskommando eingesetzt. Er erklärte, dass bei dem Angriff "wahllos auf Personen in den Lokalen" geschossen worden sei - vor allem auf jene, die draußen saßen. Es könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, ob es "weitere Gefahrenmomente gibt".

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte riegelten die Wiener Innenstadt ab, die öffentlichen Verkehrsmittel fuhren keine Haltestellen in der Innenstadt mehr an. Die Wiener Bevölkerung wurde aufgefordert, auf keinen Fall vor die Tür zu gehen oder Zuflucht in Gebäuden zu suchen. Stundenlang lief der Polizeieinsatz, in ganz Wien waren immer wieder Sirenen und kreisende Helikopter zu hören.

Innenminister Karl Nehammer erklärte im ORF, dass man von einem Terroranschlag und mehreren Tätern ausgehe, nach denen noch gefahndet werde. Die Berufsrettung richtete einen Triage-Platz ein, wo Verletzte nach der Schwere ihrer Blessuren und Dringlichkeit eingeordnet werden können.

Die Hintergründe blieben den Abend über unklar. Seinen Anfang soll der Anschlag gegen 20 Uhr in der Wiener Seitenstettengasse genommen haben, der Gasse, in der der jüdische Stadttempel seinen Standort hat. Von der Israelitischen Kultusgemeinde konnte allerdings nicht bestätigt werden, dass es einen Angriff auf die Synagoge gegeben habe. Sie sei zu dem Zeitpunkt geschlossen gewesen, ebenso wie das Lokal daneben, sagte der oberste Vertreter der Juden in Österreich, Oskar Deutsch, in einer ersten Stellungnahme im österreichischen Fernsehen. Ob der Angriff dennoch der Synagoge galt, ist noch ungeklärt.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte die Vorkommnisse in der Wiener Innenstadt als "widerwärtigen Terroranschlag". Es seien mehrere Verdächtige noch auf der Flucht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sicherte den Opfern Beistand zu. "Wir alle sind tief betroffen", teilte das Staatsoberhaupt über Twitter mit.

Der Polizeieinsatz in der Wiener Innenstadt läuft noch, wir aktualisieren laufend.