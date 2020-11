Was über die Lage in Wien bekannt ist

Wien im Ausnahmezustand: Die Polizei fahndet am späten Dienstagabend nach mehreren Tätern in der Innenstadt.

Mehrere Täter haben am Montagabend in der Wiener Innenstadt einen Anschlag verübt. Was wir wissen - und was wir nicht wissen.

Von Lena Jakat

Was ist passiert?

Am Montagabend gegen 20 Uhr gingen bei der Wiener Polizei mehrere Notrufe ein. In der Wiener Innenstadt nahe des Schwedenplatzes seien Schüsse gefallen, berichteten Augenzeugen. Später steht fest: Mindestens 15 Menschen wurden an diesem Abend verletzt, sieben von ihnen schwer, darunter ein Polizeibeamter. Eine Person wurde getötet.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, einer von ihnen wurde von den Einsatzkräften erschossen. Da weitere Schützen flüchteten, riegelte die Polizei das Stadtgebiet weiträumig ab. Die Menschen wurden aufgefordert, in den Gebäuden zu bleiben, öffentliche Verkehrsmittel hielten nicht mehr in der Innenstadt. In den Restaurants und Lokalen verschanzten sich Gäste und Personal. Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz, Hubschrauber kreisten über der Stadt.

Wo ereignete sich die Tat?

Die ersten Meldungen verorteten den mutmaßlichen Anschlag in der Seitenstettengasse, wo Wiens größte Synagoge liegt. Später bestätigte die Polizei, dass es sechs verschiedene Tatorte gegeben habe. Die Gegend nahe des Schwedenplatzes ist ein äußerst beliebtes Ausgehviertel; am letzten Abend, ehe in Österreich wegen der Coronavirus-Pandemie ein neuer Lockdown mit nächtlichen Ausgangssperren gilt, waren die Lokale und die Schanigärten voll, viele Menschen auf den Straßen. Augenzeugen berichteten, dass in der Wiener Innenstadt zu diesem Zeitpunkt viele Menschen unterwegs waren.

Lässt sich vom Tatort auf ein mögliches Motiv schließen?

Unklar blieb, ob die nahegelegene Synagoge womöglich Ziel des Angriffs war. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb am Abend auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. "Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren." Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sagte am Abend, es sei "wahllos in Schanigärten" geschossen worden.

War es ein Terroranschlag?

Während Österreichs Innenminister Karl Nehammer von einem "augenscheinlichen Terroranschlag" gesprochen hatte, wollte der Sprecher der Wiener Polizei zunächst nur bestätigen, dass es sich um eine "Sonderlage" handele. Die Klassifizierung - ob es sich um einen Anschlag oder einen Amoklauf handelt - müsse später erfolgen, sagte Harald Sörös im ORF.

Was ist über die Täter bekannt?

Zur Identität des getöteten Verdächtigen gibt es noch keine Erkenntnisse. Innenminister Karl Nehammer informierte am späten Abend darüber, dass die Fahndung nach mehreren Tätern im gesamten Stadtgebiet laufe - diese könnten "unter Umständen mobil" sein.