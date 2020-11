Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf Österreichs Hauptstadt Wien spricht Bundeskanzler Sebastian Kurz von "schweren Stunden in unserer Republik". Er bedankt sich bei den Einsatzkräften, die ihr Leben riskierten für die Sicherheit der Österreicher. "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen", so Kurz. In der österreichischen Hauptstadt war es am Montagabend an mehreren Schauplätzen zu Schusswechseln gekommen, es gibt Tote und Verletzte. "Der Angriff läuft noch", sagte Innenminister Karl Nehammer am Abend.

Europäische Politiker zeigten sich schockiert und erklärten sich solidarisch mit Wien. "Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer der Österreicher nach einer (sic) Angriff in Wien", twitterte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. "Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts (sic) nachgeben", schrieb Macron.

Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, schrieb an gleicher Stelle: "Mit Traurigkeit und Grauen verfolgen wir die Nachrichten über eine weitere Attacke am heutigen Abend in Europa. Unsere Gedanken sind mit den Freunden und Familien der Opfer sowie den Bürgern von Wien. Der gesamte Kontinent steht zusammen gegen Gewalt und Hass."

Die Regierungschefs Spaniens, Pedro Sánchez, Italiens, Giuseppe Conte und der Niederländer Mark Rutte äußerten sich ähnlich. Rutte erklärte Österreichs Regierung um Sebastian Kurz die volle Solidarität der Niederländer, Conte twitterte - wie Macron - auf deutsch: "In unserem gemeinsamen europäischen Haus darf es keinen Platz für Hass und Gewalt sein. Verbundenheit zum österreichischen Volk, zu den Angehörigen der Opfer und zu den Verletzten."

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig adressierte die Bevölkerung der Stadt ebenfalls bei Twitter: "Liebe Wienerinnen und Wiener! Zutiefst bestürzt haben wir die Informationen über die Schießerei in der inneren Stadt erhalten. Die Bilder sind schockierend und machen uns fassungslos. Aktuell läuft noch immer ein Großeinsatz der Polizei." Rettungskräfte seien im Einsatz, so Ludwig: "Bleiben Sie bitte zuhause und bewahren Sie Ruhe. Wenn Sie sich im Bereich der inneren Stadt befinden, bleiben Sie in geschlossenen Räumen."