"Was für ein bahnbrechender Sieg!"

Die Widerstandsbewegung in Myanmar hofft, dass der Bürgerkrieg mit ihren jüngsten Eroberungen in eine entscheidende Phase tritt. Ihr Erfolg setzt die Junta unter enormen Druck. Vieles hängt nun von China ab.

Von David Pfeifer, Bangkok

Ob das ein Wendepunkt ist im eskalierenden Bürgerkrieg in Myanmar, seitdem das Militär die Macht in der Nacht zum 1. Februar 2021 wieder an sich gerissen hat? Das ist natürlich eine Frage, die man einem Kämpfer der "People's Defense Forces" (PDFs) stellen muss.