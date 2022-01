Der emeritierte Münchner Kardinal Friedrich Wetter hat sich für seine "falsche Entscheidung" in einem prominenten Missbrauchsfall entschuldigt. Pfarrer H. hätte nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt werden dürfen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten schriftlichen Erklärung Wetters.

"Dass ,historisch' betrachtet der Wissensstand vor 40 Jahren zur Therapierbarkeit eines Täters noch optimistischer war, dass man die Opfer sowie die betroffenen Familien und Pfarreien zu wenig oder nicht gehört hat und dass man der Kirche nicht schaden wollte, sind Fehler, die nicht mehr begangen werden dürfen. Es tut mir von Herzen leid, was in meiner Amtszeit so nicht erkannt wurde." In der gesamten Kirche sei eine "Selbstreinigung im Gang, die mit einem Schuldbekenntnis beginnt".

Wetter wurde im Jahr 1982 Erzbischof von München und Freising - als Nachfolger Joseph Ratzingers, der als Präfekt der Glaubenskongregation in den Vatikan ging. Vergangene Woche stellten unabhängige Gutachter ihre Untersuchung zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche im Erzbistum vor. Sie warfen beiden Bischöfen Fehlverhalten in diversen Fällen vor. Der wohl gravierendste ist der Fall des Priesters H., der an verschiedenen Stellen als Seelsorger eingesetzt war, obwohl auch in der Kirchenleitung die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn bekannt waren.