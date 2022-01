Die Untersuchung sexualisierter Übergriffe umfasst auch die Amtszeit von Joseph Ratzinger, dem emeritierten Papst Benedikt XVI., als Erzbischof in München. Verfolgen Sie die Vorstellung des Gutachtens im Livestream.

Von Jens Schneider

Der Umgang mit sexualisiertem Missbrauch im Erzbistum München und Freising ist das Thema eines mit Spannung erwarteten Gutachtens, das heute Vormittag in München vorgestellt wird.

Es handelt sich um ein umfangreiches Gutachten der Münchner Rechtsanwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) im Auftrag der Erzdiözese München und Freising, das Fälle sexualisierten Missbrauchs durch Kleriker sowie hauptamtliche Bedienstete im Zeitraum 1945 bis 2019 und den Umgang damit untersucht.

Das Gutachten betrifft auch die Amtsführung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. als Erzbischof: Kardinal Joseph Ratzinger war von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising. In dieser Zeit kam es zu einem der gravierendsten Missbrauchsfälle im Bereich des Erzbistums. Strittig war bisher, wie viel Ratzinger von diesem Fall damals gewusst hat und ob er in den Umgang damit involviert war.

Der Priester Peter H. war seinerzeit von Essen nach München versetzt worden, nachdem er dort bereits in seiner Heimatdiözese Kinder missbraucht hatte. Er wurde zu Therapiezwecken ins Erzbistum München geschickt, wo er erneut Übergriffe beging und auch strafrechtlich verurteilt wurde. Die Verantwortung für den Einsatz des Priesters trotz seiner Vorgeschichte übernahm seinerzeit allein der damalige Generalvikar Gerhard Gruber.

Dem Vernehmen enthält das mehr als 1000 Seiten umfassende Gutachten auch eine 82 Seiten umfassende Stellungnahme des emeritierten Papstes. Darin habe er auf Fragen der Anwälte geantwortet, hatte sein Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, vergangene Woche der Bild-Zeitung gesagt. "Er begrüßt die Aufarbeitung in München sowie die Veröffentlichung des Gutachtens", sagte Gänswein. Die Schicksale der Missbrauchsopfer gingen ihm "sehr zu Herzen".

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, will sich am Nachmittag zu dem Gutachten äußern. Nach Angaben der Gutachter war dem Erzbischof das Gutachten bis zu seiner Vorstellung an diesem Vormittag nicht bekannt. Ursprünglich war die Veröffentlichung des Gutachtens bereits im Sommer 2021 erwartet worden. Die Kanzlei begründete die Verschiebung im vergangenen November mit "neuen Erkenntnissen", die man habe überprüfen müssen.

Die Staatsanwaltschaft München I ist auf Grundlage der Recherchen der Kanzlei WSW bereits aktiv geworden. Im August vergangenen Jahres habe sie von der Kanzlei WSW Material über 41 Fälle zur Verfügung gestellt bekommen, in denen aus Sicht der Gutachter ein Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger gegeben sei. Das erklärte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der SZ. Ein weiterer Fall sei im November dazugekommen. Unter den 42 Fällen sei auch der Fall des Priesters Peter H. "Die 42 Fälle betreffen ausschließlich noch lebende kirchliche Verantwortungsträger und wurden stark anonymisiert übermittelt", erklärte die Staatsanwaltschaft. Sollten sich auf dieser Basis Verdachtsmomente dafür ergeben, dass sich kirchliche Verantwortungsträger strafbar gemacht hätten, würden gesonderte Vorermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Livestream der Vorstellung wird vom Bayerischen Rundfunk zur Verfügung gestellt.