Es war kurz vor Mitternacht am Montagabend, als ein Teilnehmer der Bund-Länder-Runde im Kanzleramt auf die Frage, wie es denn so vorangehe, per SMS antwortete: "Schlecht." Der Grund? "Geld, nur Geld." Kein Wunder. Es ist, wenn man so will, das stilgebende Element jeglicher Bund-Länder-Beratungen, dass man besonders ausgiebig darüber zankt, wer was bezahlen soll. Die Ausgangslage ist meist die, dass die Länder mehr Geld vom Bund verlangen, der aber nichts rausrücken will.

So lief es auch zum Wochenauftakt, als die Ministerpräsidenten der Länder stundenlang fast bis zum Morgengrauen mit dem Bundeskanzler und weiteren Mitgliedern der Bundesregierung über die geplante Verschärfung der Asylgesetze verhandelten. Im Zentrum standen dabei die Forderungen der Länder, dass der Bund mehr Geld zuschießen müsse für die Unterbringung und Versorgung der gestiegenen Zahl von Geflüchteten. Der Bund dagegen war grundsätzlich der Meinung, schon jetzt genug zu leisten.

Am Ende aber haben die Vertreter von Bund und Ländern sich nicht nur auf einen Maßnahmenkatalog geeinigt, mit dem die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, mittelfristig sinken soll. Sondern auch darauf, wie die finanziellen Lasten angesichts der aktuellen Situation in den Kommunen verteilt werden sollen.

Finanziert wird das Geld für die Länder durch eine Neuverteilung der Umsatzsteuer

Der Bund wird den Ländern demnach eine Pauschale von 7500 Euro je Asylbewerber zahlen. Die Länder hatten sich zwar deutlich mehr gewünscht - ihnen schwebten 10 500 Euro pro Kopf vor. Trotzdem ist mit diesem Schritt der Systemwechsel hin zu einem "atmenden System" geschafft, wie Länder und Kommunen es verlangt hatten. Kommen mehr Flüchtlinge, steigt die Summe an Bundesmitteln, kommen weniger, sinkt sie. Die Pauschale soll künftig alle Kosten abdecken, von der Unterbringung über die Sozialleistungen bis zur Kitabetreuung; Extra-Töpfe, etwa für unbegleitete Minderjährige, fallen weg.

Hinzu kommt, dass Asylbewerber künftig 36 statt nur 18 Monate warten müssen, bis sie statt der niedrigeren Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz die höheren "Analog-Leistungen" bekommen, die in ihrer Höhe dem Bürgergeld entsprechen - für einen Erwachsenen beträgt die Differenz rund hundert Euro im Monat. Weil die Länder für diese Leistungen zuständig sind, verringern sich durch diese Neuregelung ihre Kosten - nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums um bis zu einer Milliarde im Jahr.

Aus Kreisen des Finanzministeriums hieß es, dass die Länder wohl skeptisch seien, ob am Ende wirklich eine Milliarde herauskommt. Sollte es weniger sein, so lautet deshalb die Verabredung, springt der Bund ein. Man sei aber "zuversichtlich, dass diese Größenordnungen realistisch sind", hieß es in der Bundesregierung. Im Gegenzug haben die Länder zugesagt, der beschlossenen Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes im Bundesrat dann auch zuzustimmen.

Technisch gesehen bekommen die Länder für das kommende Jahr über eine Neuverteilung der Umsatzsteuer erst einmal eine Abschlagzahlung von 1,75 Milliarden Euro; 2025 wird dann rückwirkend "spitz abgerechnet". Das bedeutet, dass auf Grundlage der dann vorliegenden Flüchtlingszahlen für 2024 die finale Summe, die der Bund zahlen muss, errechnet und eine mögliche Differenz zum Abschlag ausgeglichen wird.

Basis für den Abschlag sind die Flüchtlingszahlen des laufenden Jahres. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2023 kamen bis Ende Oktober 267 384 Erstanträge auf Asyl zusammen. Damit wird 2023 auch das Jahr mit den meisten Asylanträgen seit dem Rekordjahr 2016 werden. Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zum Jahresende 300 000 werden - ohne Ukrainer, die vom ersten Tag an Bürgergeld erhalten (was der Bund zahlt). Bei 7500 Euro pro Kopf entspräche diese Zahl 2,25 Milliarden Euro - der Abschlag für 2024 müsste also im Nachhinein aufgestockt werden. Dass die Bundesregierung ihn nicht auf Grundlage einer Schätzung der Flüchtlingszahlen für das kommende Jahr berechnen will, hat politische Gründe. Aus Finanzministeriumskreisen hieß es, man wolle die Zahlen ja senken. Würde Deutschland beispielsweise mit 350 000 Flüchtlingen rechnen, es dann aber schaffen, den Zuzug zu verringern, könne draußen in der Welt der Eindruck entstehen, man habe doch noch Kapazitäten.

Im Bundeshaushalt 2024 sind bislang 1,25 Milliarden Euro eingeplant für die Mitfinanzierung der nicht ukrainischen Geflüchteten durch den Bund. Mit Blick auf den nun vereinbarten Abschlag von 1,75 Milliarden hieß es aus dem Finanzministerium, man müsse demensprechend noch einmal "500 Millionen im parlamentarischen Verfahren finden". Weil der Bund den Ländern Ende September aber bereits 1,7 Milliarden Euro angeboten hatte (in der am Ende gescheiterten Finanzarbeitsgruppe auf Staatssekretärsebene), dürften die 1,75 Milliarden Euro kein unüberwindliches Hindernis darstellen. Zusammenfügen müssen das Ganze nun die Haushälter des Bundestags: Donnerstag kommender Woche wird der Haushalt 2024 in der Bereinigungssitzung final zusammengezurrt.

Trotz der nun erzielten Einigung bleibt aber ein grundsätzlicher Konfliktpunkt zwischen Bund, Ländern und Kommunen bestehen. Das Bundesfinanzministerium und auch viele Haushälter des Bundestags beklagen seit Längerem eine Schieflage der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zulasten des Bundes. Der Wirtschaftswissenschaftler und Experte für öffentliche Finanzen, Martin Junkernheinrich, kommt in einer Analyse der vergangenen Jahre zu einem ähnlichen Schluss. Die Kommunen seien finanziell einigermaßen "glimpflich" durch die vergangenen Krisenjahre gekommen, die Länder konnten zuletzt sogar Schulden abbauen. Die Lasten aber, etwa für die Bekämpfung der Corona-Pandemie oder für die Folgen des russischen Angriffskriegs, "trägt fast ausschließlich der Bund".

Schaut man sich an, wie sich die Schuldenstände seit der Zeit vor der Corona-Pandemie entwickelt haben, verfestigt sich dieser Eindruck. Der Bund hat diverse Rettungsprogramme und Sondervermögen über Kredite finanziert und seinen Schuldenberg innerhalb von vier Jahren um mehr als 400 Milliarden Euro erhöht. "Das Defizit beim Bund ist in hohem Maße ausgabengeprägt", sagt Junkernheinrich. Die Länder dagegen konnten ihre Schulden im vergangenen Jahr schon wieder verringern; die Schuldenlast der Kommunen stieg bis 2021 leicht, zuletzt etwas stärker. Auch der Blick auf die Haushaltslage zeigt, dass die Länder insgesamt besser dastehen als der Bund.

Dass es den Ministerpräsidenten am Montagabend trotzdem gelungen ist, dem Bund mehr Geld abzutrotzen, liegt nach Ansicht eines ehemaligen Landesfinanzministers, der sich in diesem Zusammenhang nicht mit Namen zitieren lassen will, auch daran, dass "die politische Debatte immer auf die Verantwortung des Bundes zielt". Das sei schon während der Corona-Pandemie zu beobachten gewesen und gelte nun auch für die Migrationspolitik. Dadurch wachse der politische Druck aufseiten der Bundespolitik. Auch weil der Bund durch zahlreiche Sondervermögen das politische Signal gegeben habe, dass ihm schon etwas einfalle, um Geld aufzutreiben. "Und wer stärker unter Druck steht, gibt nach."

Die Übermacht der Länderchefs in solchen Verhandlungen bekomme Scholz jetzt genauso zu spüren wie früher Angela Merkel, sagt der ehemalige Landesminister. "Die eigentliche Bedrohung für den Kanzler ist dabei, wenn ihm die Leute aus der eigenen Partei von der Fahne gehen." Vor dem Gipfel hatte etwa die SPD-Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, vom Bund gefordert, sich deutlich stärker an den Kosten für Flüchtlinge zu beteiligen.

Nächster Streitpunkt: das Wachstumschancengesetz. Wer wird dafür zahlen?

Dabei sind laut Verfassung Länder und Kommunen eigentlich allein dafür verantwortlich, Geflüchtete aufzunehmen, zu versorgen und die Kosten dafür zu tragen. Die Länder aber argumentieren, nur der Bund könne Migration steuern und begrenzen - und dürfe sich daher nicht aus der Verantwortung stehlen.

Auf anderen Feldern dagegen drängt eher der Bund den Ländern seine Mitwirkung geradezu auf; etwa beim Deutschlandticket oder dem Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Dabei sind der öffentliche Nahverkehr und die Bildung originäre Länderaufgaben. Wenn Berlin hier mitbestimmen will, muss aus Sicht der Länder gelten: Wer bestellt, bezahlt.

Nachdem der Streit über die Flüchtlingsfinanzierung nun fürs Erste beigelegt ist, können Bund und Länder sich wieder den anderen finanziellen Differenzen widmen. Zum Beispiel dem Wachstumschancengesetz, das unter anderem Steuererleichterungen für die Unternehmen vorsieht, um die Wirtschaft anzukurbeln - das für Länder und Kommunen aber Steuerausfälle in Milliardenhöhe bedeutet.