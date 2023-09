Migration:Bewegung an den Außengrenzen

Ungefähr so dürfte Carsten Linnemann sich das gedacht haben mit seinem Vorschlag eines parteiübergreifenden Schulterschlusses, den er selbst als "historisch" bezeichnete. "Kommt, wir setzen uns an einen Tisch", hatte der CDU-Generalsekretär im Interview mit der S üddeutschen Zeitung gesagt. Es war eine Aufforderung an die Bundesregierung, das Thema Migration gemeinsam mit der Opposition anzugehen - etwa so wie beim Asylkompromiss im Jahre 1993. Und siehe da, plötzlich bewegt sich einiges in diese Richtung.

Linnemanns Parteichef Friedrich Merz griff die Idee umgehend auf - mit einem Angebot an Bundeskanzler Olaf Scholz. "Ich biete Ihnen an: Lassen Sie uns das zusammen machen", sagte der CDU-Vorsitzende beim Parteitag der Schwesterpartei CSU in München. "Und wenn Sie das mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen - aber wir müssen dieses Problem lösen." Ganz ähnlich ließ sich Bijan Djir-Sarai ein, der Generalsekretär der FDP. Auch er verlangte eine "parteiübergreifende Lösung", und auch er machte einen Problemfall aus. "Die Grünen sind in der Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko für das Land und erschweren durch realitätsferne Positionen konsequentes Regierungshandeln", sagte Djir-Sarai. Dafür, dass beide Parteien miteinander regieren, ist das ein interessanter Ton.

Zumal für die Grünen Vizekanzler Robert Habeck seinerseits schon die Tür geöffnet hatte. "Wenn wir nicht wollen, dass der Rechtspopulismus dieses Thema ausbeutet, dann sind alle demokratischen Parteien verpflichtet, bei der Suche nach Lösungen zu helfen", hatte er dem RND gesagt. Dies könne auch bedeuten, "moralisch schwierige Entscheidungen" zu treffen, sagte Habeck. "Wir wissen, dass wir eine Verantwortung für den Zusammenhalt in diesem Land tragen." Und da klingt er dann schon fast wie Linnemann.

Viele gelangen illegal über Polen und Tschechien nach Deutschland

Hintergrund der Debatte ist - neben den Landtagswahlen in Bayern und Hessen in knapp zwei Wochen - eine stark steigende Zahl von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 204 000 Erstanträge registriert, 77 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vor allem die Zahl Flüchtender aus Syrien, Afghanistan und der Türkei hat zugenommen. Weil sich die Fluchtrouten verändert haben, gelangen viele nun illegal über die Grenzen nach Polen und Tschechien ins Land, häufig mit der Hilfe von Schleusern. Allerdings liegt die Zahl der Flüchtenden nach Deutschland immer noch weit unter jenen mehr als 700 000, die 2016 kamen.

Auch CSU-Chef Markus Söder stellte sich am Wochenende hinter den Schulterschluss-Vorschlag. "Wir sagen 'Ja' zu einem Deutschland-Pakt gegen unkontrollierte Zuwanderung", sagte er in München - in Anspielung auf jenen Pakt, den Kanzler Olaf Scholz unlängst im Bundestag zur Renovierung des Standorts Deutschland ausgerufen hatte.

Scholz selbst bekannte sich am Wochenende zum Grundrecht auf Asyl. Allerdings müssten auch Flüchtende, die in Polen ankommen, dort registriert werden und ein Asylverfahren durchlaufen. "Ich möchte nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt wird und wir dann hinterher die Diskussion führen über unsere Asylpolitik", sagte er bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Nürnberg. Der Nachbar Polen war zuletzt in die Kritik geraten, weil polnische Konsulate angeblich gegen Schmiergeldzahlungen Visa für den Schengen-Raum erteilt hatten. Man wolle mit der Regierung in Warschau über diese Fragen sprechen, sagte Scholz. Je nach Lage werde man an den Grenzen "möglicherweise weitere Maßnahmen ergreifen".

Darauf bereitet sich offenbar auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor. Kurzfristige stationäre Grenzkontrollen könnten helfen, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen, sagte sie der Welt am Sonntag, vor allem in Verbindung mit Kontrollen im gesamten Grenzgebiet. Dass Faeser dafür offen ist, hatte sie unter der Woche auch schon im Bundestag angedeutet. "Man sollte aber nicht suggerieren, dass keine Asylbewerber mehr kommen, sobald es stationäre Grenzkontrollen gibt", fügte sie nun hinzu. Dafür bleibe der Schutz der EU-Außengrenzen entscheidend. Auch die Zusammenarbeit mit der Türkei in Migrationsfragen brauche ein "Update".

Dagegen beklagt der Beauftragte der Evangelischen Kirche für Flüchtlingsfragen, Bischof Christian Stäblein, einen "Abschottungsdiskurs" in Deutschland. "Wir sollten den Diskurs nicht in einer Sprache führen, die von vornherein die flüchtenden Menschen zum Problem, zur Last nur macht", mahnte er am Wochenende. Allerdings drängen solche Botschaften immer seltener durch. Eine Abschottung stärke nur die Extreme.