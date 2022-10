Abtreibung ist ein zentrales Thema bei den US-Zwischenwahlen, in Michigan wird sogar in einem Referendum darüber abgestimmt. Wie Wählerinnen in den Randbezirken den Demokraten ein Desaster ersparen sollen.

Von Peter Burghardt, Detroit

Wer eine amerikanische Mustervorstadt sucht, der ist in Birmingham auf keinen Fall falsch. Die Gemeinde liegt im Norden von Detroit, Oakland County, und sieht so aus, wie man sich das vor Halloween vorstellt. Gepflegte Häuser, grüner Rasen, buntes Laub. Vor den Türen Kürbisse, Gespenster und Monsterspinnennetze. An baldige Schicksalswahlen erinnern vereinzelte Schilder mit Kandidatennamen in den Vorgärten sowie ein Säuglingsfoto mit dem Satz "Rette ein Baby", dazu der Aufruf zum Nein beim Abtreibungsreferendum.

"Ein Mikrokosmos von Michigan", sagt Kelly Dillaha in ihrem Lieblingscafé um die Ecke. "Red Wine & Blue" steht auf ihrem Sweatshirt, so nennt sich ihre Vereinigung. Sie kämpft für ein Ja beim Volksentscheid, der am 8. November in diesem Bundesstaat gleichzeitig mit den landesweiten Kongresswahlen stattfindet. Indirekt wird in den ganzen USA über Schwangerschaftsabbrüche abgestimmt, wenn nun Abgeordnete, Senatoren und Gouverneure gewählt werden. Abortion ist neben der Inflation das große Thema, in Michigan, Kalifornien, Montana, Kentucky und Vermont, werden parallel zur Wahl Referenden über die Abtreibungsregeln abgehalten. Dillaha hofft, "dass das ein Gamechanger wird" und ein demokratisches Wahldesaster verhindert.

Selbst gemäßigte Republikaner waren erschrocken

Laut Umfragen werden die Demokraten das US-Repräsentantenhaus verlieren und bestenfalls ihre minimale Senatsmehrheit behalten. Oder es gehen beide Kammern an die Republikaner, das wäre für Präsident Joe Biden und Sympathisantinnen wie Kelly Dillaha der Horror. Allerdings bekamen die Demokraten Schwung, als der Oberste Gerichtshof im Juni ein Urteil von 1973 kippte und das Grundrecht Abtreibung in Amerika für verfassungswidrig erklärte.

In Michigan sollte danach wieder ein Gesetz aus dem Jahre 1931 gelten und Abtreibungen selbst nach Inzest oder Vergewaltigung verbieten. Sogar gemäßigte Republikaner waren erschrocken, Tausende Menschen demonstrierten. Die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer konnte den juristischen Rückfall zunächst stoppen lassen, nun soll die freie Entscheidung in der Landesverfassung verankert werden. Für Dillaha geht es um die Zukunft der amerikanischen Demokratie.

Blau ist die Farbe der Demokratischen Partei. "Wir sind ein Bund von Schwestern, die gemeinsam daran arbeiten, die Welt zu verändern, einen Vorort nach dem anderen", heißt es in der Selbstbeschreibung von "Red Wine & Blue", gegründet nach den Zwischenwahlen 2018 in Ohio. "Es ist an der Zeit, dass alle Vorstadtfrauen ihren Teil dazu beitragen."

Verzweifeln am US-Gesundheitssystem

Allein im Dunstkreis von Detroit, einst Zentrale der Motorwelt, leben um die vier Millionen Menschen hinter den Highways und Avenues am Rande der Stadt. Die Frauen dort, die suburban women, waren eine politisch vernachlässigte Größe. Das hat sich geändert. Im Zuge des Streits um Abtreibungen haben sich mehr Wählerinnen denn je für diese Midterms registriert, die Zwischenwahlen 2022. Viele von ihnen stehen den Demokraten nahe, animiert auch von lokalen Aktivistinnen wie Kelly Dillaha, Anfang fünfzig, zwei Söhne. Der Mann arbeitet in der Stahlindustrie und ist gerade auf Dienstreise.

Sie hat früher mal republikanisch gewählt, beim alten George Bush, vor gut 30 Jahren, nachher wechselte sie zu Bill Clinton. Als ihre Mutter an Alzheimer erkrankte, die Kinder klein waren und sie am US-Gesundheitssystem verzweifelte, blieb sie erst recht bei den Blauen, obwohl auch die Demokraten die medizinische Versorgung nur halbwegs in den Griff bekamen. Sie gab ihren Job an der Uni auf, schloss sich erst den progressiven "Fems for Dems" an und ist für Red Wine & Blue inzwischen die Programmdirektorin Michigan.

Detailansicht öffnen Pocht auf die Macht der Vorstadtfrauen: Kelly Dillaha. (Foto: Peter Burghardt)

Sie kennt viele Politiker, "sie sehen die Macht der Vorstadtfrauen", sagt sie beim Kaffee, während auf dem Bahndamm weiter hinten ein ausgedehnter Güterzug vorbeirattert. Mittlerweile sind die suburban women die womöglich letzte Hoffnung der Demokraten.

Schon 2017 und 2018 waren in den USA Millionen Frauen gegen Donald Trump auf die Straßen gegangen, die Folgen des Women's March trugen wesentlich zu Bidens Sieg 2020 bei, und dem der Gouverneurin Whitmer in Michigan. Im Herbst 2022, der so schön die Blätter leuchten lässt, will die Bewegung verhindern, dass sich das Land rot färbt. Bislang ist der Bundesstaat an den Großen Seen und der kanadischen Grenze ein Purple State oder Swing State, in dem beide Parteifarben etwa gleich verteilt sind und immer wieder wechseln. 2016 gewann hier knapp Trump, vier Jahre später Biden.

Da zählt jede Stimme, weshalb Vertreter von Red Wine & Blue bei potenziellen Wählerinnen an Türen klopfen, anrufen oder in Privathäuser und Kinos einladen, das Wahlsystem erklären und zum Wählen aufrufen. In einer Art Schneeballsystem sollen dann Freunde und Verwandte überzeugt werden. Auch die eine oder andere gemäßigte Republikanerin könnte diesmal die Demokraten wählen oder zumindest das Recht auf Abtreibung.

Hunderttausende Unterschriften wurden in wenigen Wochen gesammelt, um das Referendum durchzusetzen. Julie Rowe von der Vereinigung "Reproductive Freedom For All" (Reproduktive Freiheit für alle) findet es zwar verheerend, dass der Einsatz überhaupt nötig ist. 1972 scheiterte in Michigan eine Abstimmung dieser Art, im Jahr danach folgte das nationale Gesetz zugunsten legaler Abtreibungen, das erzkonservative Richter kürzlich kassierten. Aber 50 Jahre später könnte es umgekehrt kommen, "das motiviert die Leute", sagt Julie Rowe. Am Wochenende wird Barack Obama in Michigan erwartet und soll die Leute noch mehr motivieren.

Trump habe den Extremismus normalisiert, sagt eine Frau im Randbezirk

Da werden Frauen tätig, die mit Politik gewöhnlich wenig zu tun hatten. Zu Dillahas Stab zählt Kathy Nitz aus Rochester Hills, auch ein Randbezirk von Detroit, vierfache Mutter, streng katholisch erzogen. Da läuft etwas schief, fiel ihr auf, als in der Schule ihrer Kinder zuletzt Bücher aus der Bibliothek verbannt wurden, weil darin zum Beispiel von Homosexualität die Rede ist, und als bei Versammlungen offenkundig organisierte Rechtsradikale auftauchten.

2020 wollten mehrere Männer sogar die Gouverneurin Whitmer entführen und die Regierung stürzen, das Komplott flog auf. Trump habe Extremismus normalisiert, sagt Nitz. "Jetzt musst du entweder auf der einen oder der anderen Seite sein, dabei wären die meisten Leute eigentlich in der Mitte."

Es treibt sie an, dass von Abtreibungsgegnern so getan werde, als würden Andersdenkende Schwangerschaften mal so lässig beenden. Auch Michigans republikanische Gouverneurskandidatin Tudor Dixon verbreitet wüste Theorien, gruselige Fernsehspots machen die Runde. Nitz berichtet, wie 1963 ihr Bruder zur Welt kam und eine ebenfalls schwangere Freundin ihrer Mutter einen Monat lang ein bereits totes Kind austragen musste. Abtreibung war in Michigan damals illegal und könnte es wieder werden.

Frauen, die abtreiben wollen, müssten dann von Detroit durch den Tunnel rüber nach Kanada fahren. "Frauen wurde lange gesagt, nicht über Politik zu reden", sagt Kathy Nitz. "Es ist Zeit, unsere Geschichten zu erzählen. Wir wurden unterschätzt, wir sind unterrepräsentiert, aber wir sind stark."

Eine Houseparty in einem weiteren Suburb von Detroit. Ein paar Frauen essen, trinken und reden im Wohnzimmer, schwarze, weiße, junge und alte. Es gibt Falafel, Salat und Muffins. Auf einem Bildschirm läuft erst eine Videoschalte von Red Wine & Blue mit der Comedian Amy Schumer, 4,4 Millionen Follower auf Twitter. Es folgt die Fernsehdebatte der linken Gouverneurin Whitmer und ihrer rechten Herausforderin Dixon, die besonders über Abtreibung streiten.

Das Treffen in diesem Haus sollte erst ausfallen, weil der Gastgeberin vorher das Auto geklaut wurde. Aber was ist schon ein Auto gegen Referendum und Wahl.