Von Georg Ismar, Berlin

Christin Klinger klingt erleichtert. Es sieht so aus, berichtet sie, dass sie und ihr dreiköpfiges Team nicht weiter um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen, sondern weiter Klimaschutzprojekte voranbringen können. Die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, deren Geschäftsführerin Klinger ist, sitzt neben einem Dönerladen am Schweriner Bahnhof. Gegründet wurde sie Anfang 2021 zur Fertigstellung der deutsch-russischen Ostseepipeline Nord Stream 2 - maßgeblich finanziert mit einer 20-Millionen-Euro-Gabe der Nord Stream 2 AG, die dem russischen Konzern Gazprom gehört. Nach Fertigstellung der Pipeline sollten jährlich weitere Gelder fließen.

Zu den neuen Finanzspritzen kam es dann wegen des russischen Krieges in der Ukraine nicht mehr. Um die Zukunft der Stiftung und das Geld aus Russland entbrannte ein Politkrimi. Klinger erlebte, dass um die Stiftung heftig gestritten wurde, aber oft dabei zu kurz kam, dass dahinter Menschen stehen, die wirklich etwas bewegen wollen. Neben Forschungsprojekten, etwa zum schonenden Umgang mit Wasser, geht es unter anderem um Pflanzprogramme wie die Aufforstung von Seegraswiesen und um die Revitalisierung des Rahmannsmoores in Krakow.

Das Stiftungsvermögen ist auf rund 26,5 Millionen Euro angewachsen

Viele Projekte sind Kooperationen mit Kitas und Schulen, sie sollen Kindern und Jugendlichen Klimaschutzbildung nahebringen. Gerade ist das Comicbuch "Oh weia! Krise auf der Wiese" erschienen, in dem sich Tiere auf einer norddeutschen Wiese gegen die Klimakrise zur Wehr setzen. 10 000 Exemplare gehen an Kindergärten, Horte, Grundschulen und Förderschulen in Mecklenburg-Vorpommern, dazu passend gibt es einen Film. Die Stiftung hat für solche Aktivitäten, für ihre Angestellten und sonstige Kosten bislang rund 700 000 Euro pro Jahr ausgegeben.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wollte die Stiftung komplett schließen, um ihr Nord-Stream-Trauma loszuwerden. Das Stiftungsvermögen solle in die Ukraine-Hilfe fließen. Denn neben dem Klimaschutzteil der Stiftung gab es, das ist wichtig zu wissen, noch einen zweiten Teil: den wirtschaftlichen. Er sollte sicherstellen, dass die Pipeline trotz US-Sanktionsdrohungen gegen beteiligte Firmen fertiggebaut werden kann. Die Nord Stream 2 AG legte Listen vor, was man dafür brauchte; zum Beispiel wurde ein Schiff zum Aufschütten von Steinen über der Pipeline gekauft. Für jeden Vertragsabschluss mit Firmen zahlte die Nord Stream 2 AG der Stiftung eine Provision, weshalb ihr Vermögen inzwischen auf rund 26,5 Millionen Euro angewachsen ist. Zehn Millionen sind allerdings blockiert, da juristisch noch um eine Schenkungssteuer gestritten wird.

Die Stiftung agierte also als Zwischenhändler, um einen staatlichen Schutz zu geben, denn gegen staatliche Institutionen eines Nato- und EU-Landes hatten die USA noch nie Sanktionen verhängt. Doch dieser wirtschaftliche Teil der Stiftung wurde nach Kriegsbeginn und dem Stopp von Nord Stream 2 abgewickelt und aufgelöst. Übrig blieb der Klimaschutzteil.

Stiftungsvorstand Sellering bleibt stur - und Schwesig schwenkt um

Auch diesen wollte Schwesig auflösen, schließlich war ihre rot-rote Landesregierung vom Schweriner Landtag im März 2022 aufgefordert worden, darauf hinzuwirken, dass die Stiftung "nicht fortbesteht". Aber Schwesig stieß auf den erbitterten Widerstand ihres Amtsvorgängers und einstigen Förderers Erwin Sellering (SPD). Der 2017 abgetretene Ministerpräsident war zum Vorstand der Stiftung berufen worden, noch bevor Russland die Ukraine überfiel. Heute beharrt er auf ihrem Fortbestehen und will das russische Geld für Klimaprojekte retten, der eigentliche Stiftungszweck, Klima- und Umweltschutz, sei ja nicht erloschen: "Eine Aufhebung oder Auflösung der verbliebenen reinen Klimastiftung ist rechtlich ausgeschlossen", heißt es in einem Vorstandsvermerk. Nur wenn der Vorstand es beschließt, wäre eine Auflösung machbar - stattdessen ließ er aus der Satzung alle Bezüge zu Nord Stream streichen.

Bislang ist jeder Versuch, Sellering aus dem Amt zu drängen und durch jemanden zu ersetzen, der die Auflösung betreibt, gescheitert. Schwesig hat das viele unangenehme Debatten beschert, jetzt wechselt sie den Kurs. Auf eine Kleine Anfrage der Grünen antwortete die Landesregierung, die Forderung des Landtags sei durch die Abwicklung des wirtschaftlichen Stiftungsteils im Prinzip erfüllt: "Mit dieser umgesetzten faktischen Teilauflösung ist nach Einschätzung der Landesregierung ein wesentlicher Punkt des Landtagsauftrages umgesetzt worden", heißt es in dem Papier.

Schwesigs Staatskanzlei erklärt nunmehr, Regierung und Landtag könnten den Klimaschutzteil nicht einfach per Beschluss auflösen. "Wir begrüßen deshalb die Initiative der Landtagspräsidentin, einen Unabhängigen Beauftragten zu berufen, der mit den beteiligten Akteuren Gespräche führt und weitere Alternativen zur Umsetzung des damaligen Landtagsbeschlusses auslotet", heißt es auf Anfrage.

Hauptzweck der Stiftung sei die Pipeline gewesen, betont die Opposition

Sellering und seine beiden Vorstandskollegen sehen damit "den seit über einem Jahr bestehenden Konflikt mit der Landesregierung als beendet" an. Sollte es trotzdem weitere Vorstöße aus dem Landtag zur Auflösung der Stiftung geben, wolle man "um gerichtlichen Rechtsschutz nachsuchen". Die Opposition im Schweriner Schloss gibt sich davon unbeeindruckt. Hauptzweck der Stiftung sei nun einmal die Fertigstellung der Pipeline gewesen. "Es gibt die Möglichkeit, eine Stiftung aufzuheben, wenn sich der Zweck erledigt hat - und das ist hier gegeben", betont die Grünen-Abgeordnete und rechtspolitische Sprecherin im Landtag, Constanze Oehlrich, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. "Vor dem Hintergrund der ganzen Geschichte wäre es nur konsequent und richtig, das Geld für humanitäre Zwecke in der Ukraine zu verwenden", sagt sie. "Denn es stammt vom Aggressor-Staat."

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Landtag zur Klima- und Umweltstiftung, Sebastian Ehlers (CDU), betont auf SZ-Anfrage: "Am Anfang war die Lüge. Ministerpräsidentin Schwesig hat behauptet, die Stiftung werde die Pipeline weder bauen noch betreiben." Tatsächlich sei die Stiftung das Generalunternehmen gewesen. Schon aus Gründen der Selbstachtung dürfe die Stiftung nicht weiter existieren. Klimaschutzprojekte ließen sich finanziell auch anderweitig realisieren, meint Ehlers. "Es braucht dafür keine Stiftung, die, wie es einmal von einer Stiftungsexpertin hieß, mit Blutgeld finanziert wurde." Ehlers will weiter für das Aus kämpfen.