Sommer, Sonne, Strand - und ein Captain der US Air Force, der die Landung eines B1-Bombers begutachtet. Das ist derzeit Realität auf den Chagos-Inseln. Bleibt das so?

Mitten im Indischen Ozean betreiben die USA eine Militärbasis. Die haben sie von Großbritannien gepachtet. Aber wem gehören die Chagos-Inseln wirklich? Mauritius will es nun wissen - denn vertriebene Bewohner wollen zurück.

Von Arne Perras, München

Lage, Lage, Lage. Das Mantra der Immobilienbranche lässt sich auch auf Militärstützpunkte übertragen. Und in dieser Hinsicht ist die US-Basis Diego Garcia im Indischen Ozean von höchstem Wert. Die beiden Golfkriege und der Einsatz in Afghanistan wären für die USA schwer zu stemmen gewesen ohne Landebahnen und Versorgungsstationen auf dem Atoll Diego Garcia. Die wichtigsten Seerouten für den Welthandel führen ebenfalls durch dieses Meer. Die Supermacht beansprucht die Rolle des Wächters, will freie Navigation auf allen Weltmeeren sichern.