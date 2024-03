Rechtsextremismus:Einreiseverbot für Martin Sellner

Von Christoph Koopmann

Am Samstag bekam Martin Sellner schon mal einen Vorgeschmack auf das, was ihm jetzt blüht. Dabei hatte er sich doch so gefreut: über die malerische Kulisse am Bodensee, auf ein hoffentlich begeisterungsfähiges Publikum später am Abend. Sellner wollte im Schweizer Dorf Tegerfelden nahe der deutschen Grenze einen Vortrag halten, das Thema: "Remigration".