Der Söder in ihm

Wenn Markus Söder dieses Foto später auf Instagram posten und behaupten würde, dass er in der Mojave-Wüste war oder auf einem Mond des Jupiters - man würde ihm das fast glauben. Söder steht aber auf der Zugspitze. Es ist ein schöner Spätsommertag, und hinter dem bayerischen Ministerpräsidenten liegen die kümmerlichen Reste von dem, was einst ein Gletscher war. Die Fotografen müssen Söder nicht lange bitten, sich in Pose zu werfen. Das karge Geröll auf Deutschlands höchstem Berg bietet genau die mahnende Kulisse, die sich der neuerdings oberste Klimaschützer der Nation wünscht.