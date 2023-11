Wieder haben weit mehr als hunderttausend Menschen am Samstag in der spanischen Hauptstadt Madrid demonstriert. Sie sind empört darüber, dass Pedro Sanchez katalanischen Separatisten Amnestie und andere Zugeständnisse gewähren will. Der am Donnerstag wiedergewählte sozialistische Regierungschef gab diese Versprechen im Gegenzug für die Unterstützung durch zwei katalanische separatistische Parteien zugesagt.