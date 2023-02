Ein Treffen, das vor kurzem noch sehr unwahrscheinlich schien: Lula und Biden am Weißen Haus in Washington.

Von Peter Burghardt, Washington

Brasiliens vormaliger Präsident befand sich irgendwo in der Nähe von Disney World in Orlando, als Brasiliens aktueller Präsident am Weißen Haus von Washington eintraf. Jair Bolsonaro hatte sich ja nach Florida abgesetzt, in die Nähe seines Verbündeten Donald Trump, ehe Anfang Januar wieder Luis Inácio Lula da Silva übernahm. Vielleicht war er nun wieder bei Kentucky Fried Chicken frittiertes Huhn essen, da wird Bolsonaro gelegentlich gesehen. Sein Nachfolger jedenfalls wurde am Freitagnachmittag feierlich von Joe Biden empfangen, der US-Präsident trug bei Lulas Ankunft seine Pilotensonnenbrille.

Die Sonne schien über der Hauptstadt, außerdem war Biden gerade wieder in der Rolle des Oberfehlshabers der US-Streitkräfte gewesen und hatte den Befehl für den Abschuss eines unbemannten Flugobjekts gegeben, diesmal schon über Alaska. "Mit Erfolg" sei das getan worden, meldete er auf Anfrage aus dem Garten, dem South Lawn, wo die Reporterschar stand und auf Lulas Anreise wartete. Als Erfolg darf auch der folgende Staatsbesuch an sich bezeichnet werden, denn zwischen April 2018 und November 2019 saß Lula wegen vergleichsweise lächerlicher und später kassierter Korruptionsvorwürfe im Gefängnis, während der Rechtsaußen und heutige Exilbewohner Bolsonaro Brasilien umstülpte.

"Welcome you back", sagt Biden

Ein Treffen im Oval Office galt damals als so mittel wahrscheinlich, aber da waren diese beiden Männer jetzt. Biden, 80, und Lula, 77. Sie kennen sich, seit Biden Vize war, inzwischen verbinden die zwei jeweils schmerzhaft überstandene Härtetests der Demokratie. Das US-Kapitol wurde am 6. Januar 2021 vor der Bestätigung von Bidens Wahlsieg von Trump-Fanatikern überrannt; das Parlament, den Regierungspalast und den Obersten Gerichtshof in Brasília demolierten kurz nach Lulas Amtsantritt am 8. Januar 2023 ein Mob aus der Anhängerschaft von Bolsonaro.

Drei Dinge wolle er ihm sagen, sagte Lula in Bidens Büro. Erstens bedanke er sich für die Anerkennung seines Wahlsiegs, Biden war einer der ersten, der Lula gratulierte, während Bolsonaro wie seinerzeit Trump von Wahlbetrug schwadronierte. Zweitens sei er dankbar für die Verteidigung der Demokratie, die US-Regierung hatte den Angriff auf Brasiliens Institutionen vor einem Monat sofort verurteilt. Drittens beglückwünsche er Biden zu seiner State-of-the-Union-Rede, die am Dienstag im US-Kongress stattfand und zahlreiche Passagen enthielt, die auch der Brasilianer unterstreichen würde.

"Welcome you back", begrüßte der Hausherr seinen Staatsgast, willkommen zurück. Für Bidens ehemaligen Boss Barack Obama war Lula "my man" gewesen, Obama nannte ihn den beliebtesten Politiker auf Erden, was Lula in jenen Jahren eines flüchtigen brasilianischen Wirtschaftswunders während des Rohstoffbooms und seiner wirksamen Sozialpolitik auch war. Biden nennt ihn einen "regionalen und globalen leader". Brasilien und die USA seien die beiden größten Demokratien der Hemisphere, sie stünden zusammen, "wir lehnen politische Gewalt ab und legen großen Wert auf unsere politischen Institutionen".

So finden diese Riesenreiche und ihre Anführer wieder zusammen, Bolsonaro war Trumps Mann gewesen. Biden begrüßt wie weite Teile der Zivilisation Lulas Einsatz für den Schutz des Regenwaldes am Amazonas, den sein Vorgänger den Feuerteufeln, Holzfällern und Rinderfarmern ausgeliefert hatte. Es geht dabei immerhin um das ziemlich grenzübergreifende Weltklima.

Ukraine und Umweltschutz - hier gibt es Probleme

Fürsorge für den Amazonas sei Fürsorge für den Planeten, Fürsorge für unser Überleben, sprach Lula, er hatte unter anderem seine Umweltministerin Marina Silva dabei. Der einstige Metallarbeiter und Gewerkschaftsführer wünscht sich eine Weltordnungspolitik bei jenen Problemen, die kein Land allein bewältigen kann. Es gebe starke Verbindungen zwischen Brasilien und den USA, "vor allem bei den großen, globalen Herausforderungen", sprach Biden.

Er will den Amazonas-Fonds unterstützen, wobei von zunächst keineswegs üppigen 50 Millionen Dollar die Rede ist, was bei den Gästen für verhaltene Begeisterung sorgt. Nicht so ganz einer Meinung sind der Amerikaner und der Brasilianer beim Thema Ukraine. Auf CNN sagte Lula zwar, dass die Ukrainer das Recht hätten, sich zu verteidigen, und die Invasion der Russen ein Fehler gewesen sei. Aber Munition mag er keine schicken, weil er sonst in den Krieg eintrete. "Und ich will nicht in den Krieg eintreten. Ich will den Krieg beenden." Er wolle mit Putin über den Frieden sprechen, mit Biden, mit Xi, mit Indien.

Nach Bolsonaros Auslieferung erkundigte sich Lula offenbar nicht. Das sei Sache der Justiz, gegen den Geflüchteten sind in Brasilien diverse Verfahren im Gange. Vor allem deshalb verschwand der Abgewählte in den Sunshine State, sucht dort Fastfoodlokale auf, macht Fotos mit Bewunderern und schwärmt auf Twitter von seiner Bilanz. Dessen Welt beginne und ende mit Fake News, sagte Lula, ohne den Namen Bolsonaro zu nennen, Brasilien habe sich in jenen vier Jahren marginalisiert. "Kommt mir bekannt vor", erwiderte Biden, im Weißen Haus wohnte auch mal so ein Mann.