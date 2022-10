Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger, Berlin

Während Russland die Ukraine mit Raketenangriffen überzieht, haben die großen westlichen Industrienationen dem Land ungebrochenen Beistand zugesichert. "Wir werden unsere finanzielle, humanitäre, militärische, diplomatische und rechtliche Unterstützung fortsetzen und entschlossen an der Seite der Ukraine stehen, so lange es nötig ist", hieß es in einer Erklärung der G-7-Staaten nach einer von Bundeskanzler Olaf Scholz einberufenen Videoschalte am Dienstag. Russland werde man als Antwort auf seinen Angriffskrieg "weitere wirtschaftliche Kosten" auferlegen.

Der zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij forderte, seinem Land schnell mehr Waffen zur Flugabwehr zu liefern. Man werde die Bemühungen koordinieren, um die "dringenden" Wünsche der Ukraine zu erfüllen, sicherten die G-7 demnach zu. Die Lieferung des ersten von vier Iris-T-SLM-Luftverteidigungssystemen durch die Bundesregierung stand am Dienstagabend nach Informationen der Süddeutschen Zeitung unmittelbar bevor. Der Spiegel hatte zuvor gemeldet, es sei an der polnischen Grenze zur Ukraine bereits übergeben worden.

Seit Montag hat Russlands Präsident Wladimir Putin Kiew und zehn weitere Städte in der Ukraine so massiv wie seit Monaten nicht mit Marschflugkörpern, Drohnen und Raketen beschießen lassen. Mindestens 19 Menschen wurden getötet, und auch am Dienstag gingen die Angriffe weiter. In der Großstadt Saporischschja fiel der Strom aus, nachdem mindestens zwölf Raketen eingeschlagen waren, ebenso in Lwiw im Westen des Landes. Wieder zerstört die russische Armee gezielt die zivile Infrastruktur des Nachbarlandes.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte schon am Montag gesagt, die Angriffe zeigten, "wie wichtig die schnelle Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine ist". Bundeskanzler Scholz hatte Anfang Juni angekündigt, die Ukraine mit dem System auszustatten.

Das Modernste, was die deutsche Rüstungsindustrie zu bieten hat

In der Nacht zum Dienstag telefonierte Selenskij bereits mit US-Präsident Joe Biden, der ihm weitere militärische Unterstützung einschließlich Luftverteidigung zusagte. Die USA haben laut Selenskij bereits im September ein System vom Typ National Advanced Surface-to-Air Missile System (Nasams) an die Ukraine geliefert. Es wurde von Norwegen auf Basis der US-Luft-Luft-Rakete AIM-120 AMRAAM entwickelt.

Die USA hatten Anfang Juli die Beschaffung zweier solcher Systeme angekündigt und später sechs weitere mittelfristig in Aussicht gestellt. Biden verurteilte die russischen Angriffe, die Putin als Vergeltung für die Attacke auf die Brücke über die Straße von Kertsch zur Krim bezeichnete; er hat die Explosionen am Samstag dort dem ukrainischen Geheimdienst angelastet.

Lambrecht musste bei ihrem Besuch in Odessa Anfang Oktober in den Bunker - Luftalarm. Dort stellte sie ihrem ukrainischen Kollegen Oleksij Resnikow in Aussicht, dass Deutschland binnen weniger Tage das erste Flugabwehrsystem des Herstellers Diehl Defence liefern werde. Es ist das Modernste, was die deutsche Rüstungsindustrie zu bieten hat. Selbst die Bundeswehr verfügt nicht über die bodengestützte Variante. Das System, das nun in die Ukraine geht, hat Diehl gerade erst produziert; es war eigentlich für den Export nach Ägypten bestimmt.

Es basiert, ähnlich wie das von den Amerikanern zugesagte Nasams auf einem Luft-Luft-Lenkflugkörper mit Infrarot-Suchkopf, der zunächst für die Bewaffnung von Kampfflugzeugen wie dem Eurofighter entwickelt worden war. Beim bodengestützten System wird er aus einem Abschusscontainer abgefeuert, der wie die anderen Module in Standard-Containern untergebracht ist. Die Raketen können auf verschiedene Fahrzeuge geladen und mit Transportflugzeugen verlegt werden. Sie werden senkrecht gestartet und können so in alle Richtungen abgefeuert werden.

Auch die Nato engagiert sich stärker

Zum System gehören ein 360-Grad-Radar und eine Feuerleiteinheit, die bis zu vier Raketenwerfer steuern können. Bereits mit einem Werfer mit acht Raketen lässt sich laut Hersteller ein Rundumschutz mit einem Radius von 40 Kilometern und bis zu 20 Kilometern Höhe gegen Flugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen erzielen.

Auch die Nato schaltet sich stärker in die Waffenlieferungen ein. Laut Generalsekretär Jens Stoltenberg führt das Bündnis derzeit Gespräche mit Rüstungsunternehmen und Mitgliedern, um die Waffenproduktion zu erhöhen. Außerdem werde darüber beraten, die Lagerbestände wieder aufzustocken, die sich wegen Lieferungen von Material zur Unterstützung der Ukraine verringert hätten, sagte Stoltenberg.