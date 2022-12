Energiepolitik:Baut Deutschland zu viele LNG-Terminals?

Schon bald soll am LNG-Terminal in Wilhelmshaven das erste Schiff anlanden.

Von Thomas Hummel und David Wünschel

Die Kritik an den Plänen für die neuen Flüssiggas-Terminals in Norddeutschland wird lauter. Eine Studie der Kölner Denkfabrik NewClimate Institute stellt fest, dass die neue Infrastruktur "massiv überdimensioniert" sei. Würden alle elf Terminals wie geplant gebaut, könnte man darüber etwa 50 Prozent mehr Erdgas importieren, als vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs aus Russland nach Deutschland geflossen ist. Es drohten Fehlinvestitionen, und da acht der elf Terminals mit Finanzen des Bundes unterstützt werden, würde dies am Ende die Steuerzahler betreffen.